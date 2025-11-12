La Guía SeVi 2025 entregó sus premios anuales en Valencia

Chema Ferrer Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:34 Comenta Compartir

La sede del Consejo Regulador de la D.O.P. Valencia volvió a convertirse, el pasado 10 de noviembre, en el escenario de la presentación y entrega de premios de la Guía de Vinos y Aceites 2025 de La Semana Vitivinícola. Un acto que reunió a profesionales, bodegueros, enólogos, expertos y amantes del vino. El evento mantiene una tradición iniciada con su primera entrega en 2011, la secretaria de la Denominación, Carmen Martínez, ejerció de anfitriona y puso en valor el compromiso de La Semana Vitivinícola con el sector, recordando que la revista decana del vino español ha sabido combinar, desde 1945, la independencia periodística con la defensa de la cultura vitivinícola como parte esencial de la identidad mediterránea. Tras su intervención, el director de la publicación, Salvador Manjón, presentó las principales características de esta decimoquinta edición, marcada por la DANA de octubre de 2024, que afectó de lleno a la logística de recepción de muestras y a sus plazos. Aun así, la guía ha vuelto a reunir un trabajo minucioso y exigente: casi 1.600 vinos y aceites de oliva virgen extra catados y evaluados por el propio Manjón y por el redactor jefe y director de catas de SeVi, Vicent Escamilla.

El sistema de clasificación varietal, que ordena las referencias en función de la variedad mayoritaria con la que se elaboran, se mantiene como uno de los rasgos diferenciales de la obra. Una estructura que refleja la vocación de la revista de difundir el valor del origen y la diversidad varietal como pilares de la identidad del vino y del aceite españoles.

Ampliar Sakvador Manjón y Vicente Escamilla. LP

«Pido perdón»: un discurso en clave de defensa

El momento más reivindicativo de la tarde llegó con el discurso de Vicent Escamilla, quien, antes de dar paso a la entrega de premios, se dirigió al auditorio con una intervención titulada «Pido perdón». En tono irónico y autocrítico, Escamilla pidió «perdón» por creer en el vino «como sistema socioeconómico y producto agroalimentario de calidad con futuro»; por recordar que el sector sostiene 370.000 empleos (el 2% del total nacional) y genera un valor añadido bruto de 22.350 millones de euros, aportando más de 4.250 millones a las arcas públicas; por reivindicar que el vino «es alimento, parte de la Dieta Mediterránea y cultura viva». Reivindicó también su defensa de un marco normativo específico: «El vino tiene unas especificidades de producto, socioeconómicas y culturales intrínsecas que le merecen una legislación diferenciada acorde a sus peculiaridades». Es «mucho más que una bebida alcohólica» afirmó, para subrayar que «sólo desde la evidencia científica se puede defender esta condición».

Escamilla denunció los ataques «inmorales» que está recibiendo el vino, «que están incidiendo en la devaluación de su imagen en la sociedad», y apeló a la unidad del sector y la necesidad de referentes sectoriales para definir su propio futuro.

Ampliar Los premiados, flanqueados por los responsables de la guía: Vicent Escamilla (izq.) y Salvador Manjón (der.). LP

El Top 2025 de SeVi

La entrega de los galardones a los vinos y aceites mejor valorados de la Guía SeVi 2025 fue el tuétano del evento, así: .Mejor AOVE para Lágrima (Cooperativa de Viver, 97 puntos), recogido por Fernando Marco, director de la Cooperativa; Mejor Rosado el Gurdos 2024 (Bodegas Gordonzello, D.O.P. León, 96 puntos), recogido por José Manuel Fernández, gerente de la bodega; Mejor Espumoso el Recaredo Serral del Vell 2018 (Corpinnat, 98 puntos), recogido por Josep Mata; Mejor Blanco para Finca Las Comas 2022 (Bodegas José Pariente, D.O.P. Rueda, 98 puntos), recogido por María Victoria Pariente; Mejor Generoso el Tío Pepe Cuatro Palmas (González Byass, D.O.P. Jerez, 99 puntos), recogido por José Salavert; el Mejor Tinto es Dominio de Calogía Cuvée S 2021 (D.O.P. Ribera del Duero, 99 puntos), recogido por José Manuel Pérez Ovejas. Este último fue también reconocido como Mejor Enólogo de la Guía 2025.

Vinos DO Valencia destacados

En el Cuadro de Honor que distingue los mejores vinos de cada variedad según los catadores de la publicación figuran cuatro elaboraciones de la DOP Valencia que ejemplifican la riqueza varietal del territorio y el talento de sus bodegas: el vino Clos de Gallur 2022 de Bodegas Vicente Gandía que ha obtenido 96 puntos, el Rechiruela 2023 de Bodegas Santa Bárbara de Titaguas, blanco ecológico de merseguera que ha obtenido 95 puntos, el Clos de Lôm Malvasía 2024 de Clos de Lôm y Daniel Belda Verdil, de El Bunker Bodegas y Viñedos. Según Vicent Escamilla, miembro del jurado, «se observa un auge de las variedades propias, una calidad creciente en los blancos —cada vez más definidos— y una convivencia entre vinos de corte mediterráneo clásico y nuevas elaboraciones más modernas».

También merecen mención especial los vinos que rozan la excelencia con puntuaciones sobresalientes como el Bassus Finca Casilla Herrera 2021 (Bodegas Hispano Suizas) y Clos de Gallur Black 2020 (Vicente Gandía Pla), ambos con 97 puntos, el Parcela Umbría 2017 (Vinya Alforí), Arquela 2023 (Baldovar 923), Los Jolines 2023 (Bodegas Santa Bárbara de Titaguas), Casa Las Monjas 2021 (Clos de Lôm) o el Ceramic Monastrell 2022 (Bodegas Vicente Gandía). «Estos resultados reflejan la madurez y la autenticidad de los vinos valencianos. Nuestra DO sigue avanzando hacia una identidad muy sólida, basada en la sostenibilidad y en el valor de las variedades autóctonas», destacó Salvador Manjón, presidente de la DOP Valencia.

