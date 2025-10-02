Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vendimiado lúdico de los participantes. LP
VINOS VALENCIANOS

Fiesta fin de vendimia en Clos Cor Ví

La familia Corbí apostó por la cocinade Anau km0 para la celebración

Chema Ferrer

Chema Ferrer

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:21

Comenta

El pasado 27 de septiembre fue el día elegido por la familia Corbí para celebrar el fin de la vendimia y presentar su vino CLOS COR VI, «un viaje al corazón de la parcela» un vino que nace con el deseo de unificar todas las variedades de nuestra parcela es una sola expresión, ir más allá de la variedad, busca transmitir el carácter del terruño, la influencia del clima, y el alma del entorno que la vio crecer.

Vinos, gastronomía y música se unieron en este espacio de las Hoces del Río Cabriel para – desde las 13:00 h hasta las 20:00 h – descubrir los vinos de la bodega, acompañados de los platos que Anau cocinó en directo para todos los asistentes. Los asistentes además de disfrutar de la cocina con raíces de la tierra pudieron degustar un showcooking de embutidos de la zona de Requena y de croquetas elaboradas en Clos Cor Ví, maridadas con los vinos de la bodega, en armonía con los viñedos y la naturaleza que la rodea.

Cocina de proximidad

Durante todo el día, Anau ofreció a los asistentes distintos puestos con sus diferentes tapas frías y calientes, mesa de quesos del mundo, el showcooking de embutidos de Requena, cortador de jamón y más sorpresas donde los participantes disfrutaron de una experiencia gastronómica única. Todo ello estuvo acompañado de música, con la presencia de un DJ y grupo en directo. La bodega valenciana Clos Cor Ví y Anau gastronomía km0 unieron cercanía en su producto valenciano, donde lo importante para ambos fue lo tradicional, la tierra, la cocina y la familia; eso fue lo que Luis Corbí quiso transmitir a todos los que, un año más, acudieron a la Fiesta de la Vendimia. En palabras del bodeguero Luis Corbí: «Fue un orgullo para nosotros celebrar nuevamente la V Fiesta de Fin de Vendimia, una ocasión que representó la pasión y el esfuerzo que dedicamos a cada botella de vino.«

