Trinchera: sinceridad y atrevimiento en el corazón de Ruzafa

Entre la maraña de propuestas culinarias del barrio de Ruzafa de Valencia cabe destacar el trabajo que viene llevando adelante Trinchera. La hostelera Raquel Ibáñez Rubio decidió emprender hace tres años y encendió los fogones de este local con el simple y muy noble objetivo de dar de comer bien, creatividades las justas para realzar la calidad de los productos y coto cerrado a trampantojos culinarios. El local luce una espléndida terraza, mientras que el interior el comedor es una prolongación armoniosa de la cocina, sensaciones que el azulejo blanco y el acero galvanizado no hacen sino acentuar.

Ampliar La hostelera Raquel Ibáñez Rubio

Y es que si uno busca en el populoso barrio de Ruzafa un restaurante donde brille la honestidad brille, Trinchera es la elección. El local invirtió en actitud, intención y, por qué no decirlo, en una comida que no pide perdón, su lema es belicoso «la cocina al frente», y es que la cocina abierta permite observar cómo se prepara todo. Sentarse en Trinchera supone adentrarse en una carta no demasiado extensa que varía en algunas de sus entradas según la temporada, pero poco. Hay que acercarse a una de sus paredes, allí está escrita, y elegir lo que se ha de cocinar antes de tomar adiento, Raquel, diligente, atiende la lectura y aconseja.

Ampliar Los huevos rotos con atún fresco en tartar

Fríos y calientes

Ante una cerveza Turia de barril, desfilan algunos de sus platos fríos (así, entre fríos y calientes clasifica su carta mural), las exquisitas Gildas de anchoa o las Marineras murcianas (una suerte de rosquilla con ensaladilla rusa coronada por un filete de anchoa) y extraordinarios los Tomates del huerto de nuestro amigo Iván, así lo han bautizado, tomate valenciano recién recolectado con ventresca y cebolla. Otro plato frío que les sorprenderá es la Berenjena con pico de gallo y queso feta, refrescante y suculento a un tiempo. En el listado de platos calientes no ha de faltar la Tortilla de patata con cebolla cocinada al momento, patata agria que troca en manteca, una ejecución perfecta y con esa jugosidad que se le exige. Le sigue en mi personal clasificación la Sepia bruta de playa con una salsa originalísima de cacahuete garrapiñado, la Titaina cabañalera y los Huevos rotos con tartar de atún, plato sencillo y contundente. Dejen su tiempo y espacio para el postre y pidan el Panquemao con helado de choco.

Ampliar Las marineras de Trinchera

Así es Trinchera, un restaurante que habla claro y cocina aún más claro que ha convertido una pequeña parcela de Ruzafa en el lugar donde la cocina tradicional revisada, encuentra un hogar tan auténtico como irreverente. Recientemente, Trinchera fue destacado con un Solete de la guía Repsol por su trabajo, una garantía. Sin duda, Trinchera merece su visita.