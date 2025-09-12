Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

CONSERVANDO LA TRADICIÓN CULTURAL Y GASTRONÓMICA DE UN PUEBLO

Santi Hernández

Santi Hernández

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:00

Empieza el mes de septiembre y la mayoría volvemos de nuevo al trabajo. Este verano han sido infinidad de pueblos los que han celebrado sus ... fiestas. Fiestas con raíces religiosas o patronales, grandes eventos como la Tomatina de Buñol, la Cordà en Paterna, los Moros y Cristianos en la Villajoyosa o els Bous a la Mar en Denia, son algunos de los más representativos e importantes. Sin embargo, existen otras poblaciones que también celebran sus fiestas, aunque no sean tan afamadas. Muchas de ellas, por no decir todas, están vinculadas a la gastronomía y es aquí donde yo me quiero detener. Normalmente hablamos de una gastronomía tradicional donde aparecen recetas muy típicas y como no, los dulces típicos asociados a cada una de las fiestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  3. 3

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  4. 4 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  5. 5 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  6. 6

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  7. 7

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  8. 8 Así es Brooks Nader, la modelo que sitúan como nueva novia de Alcaraz: «Los rumores son ciertos»
  9. 9

    Los 55 anuncios de Catalá durante el debate del estado de la ciudad
  10. 10

    Las nuevas multas en Valencia: hasta 3.000 euros por comer en monumentos u orinar y 1.500 por pegar carteles en farolas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias CONSERVANDO LA TRADICIÓN CULTURAL Y GASTRONÓMICA DE UN PUEBLO

CONSERVANDO LA TRADICIÓN CULTURAL Y GASTRONÓMICA DE UN PUEBLO