El salpicón de Vicky Sevilla

Almudena Ortuño Viernes, 4 de julio 2025, 16:35 | Actualizado 16:40h.

Aquí una joven que bien podría protagonizar una novela de caballería, si bien sus hazañas se circunscriben al ámbito de la gastronomía. A los 25 ... años, Vicky Sevilla ya había fundado en solitario el restaurante más conocido de Sagunto, que no es otro que Arrels, ubicado en las antiguas caballerizas del palacio de los Duques de Gaeta (SXVI ). La gesta fue reconocida con una Estrella Michelin y un Sol Repsol cuando apenas había cumplido los 29. Su palmarés es mucho más extenso: Joven Promesa de la Comunitat Valenciana, finalista al premio Cocinero Revelación de Madrid Fusión, New Taleent of the Year en La Liste Mediterranean o Mejor Chef del Año por la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana son algunos de los hitos. Pero lo importante no son tanto los galones, sino el desempeño frente al fogón, donde ha crecido de manera formidable, a base de estirar de las raíces y amplificar su técnica.

Su verano sabe a... Cuesta pensar que quien crea evocadores pistos de atún rojo, exquisitos raviolis de conejo o icónicos snacks de cebolla caramelizada también pueda disfrutar de una receta tan sencilla como es el salpicón. Esa ensalada fría, preparada con ingredientes vegetales o mariscos, siempre troceados en cubos pequeños y aliñados con vinagreta. Vicky apela a su herencia familiar cuando habla de este plato: «Todos los veranos, mi madre prepara salpicón. De pequeña, teníamos un pequeño huerto y recuerdo ver los pimientos y los tomates en el banco, acabados de recoger para prepararlo», relata. A la cocinera le gustaría revitalizar la importancia de una receta que, defiende, resulta muy completa. «Pero en España, ¡antes pedimos un ceviche que un salpicón!«, lamenta. Dispuesta ya a vivir el verano cómo le gusta -trabajando, pero con playa, conciertos y, tal vez, el viaje a alguna isla-, Sevilla nos comparte su receta. Cómo preparar el salpicón Ingredientes para 4 personas -250g de pulpo cocido y cortado a rodajas-200g de gamba cocida y pelada-200g de mejillón o clotxina valenciana cocida -2u pimiento italiano sin pepitas en mirepoix (cortado en dados) -1u de pimiento rojo sin pepitas en mirepoix- 1,5 cebollas en mirepoix- c/suficiente de Vinagre (al gusto)- c/suficiente de Aceite de Oliva Virgen extra Elaboración - Mezclar todo y dejar macerar entre 6 y 12 horas - Opcional: agregar cebollitas encurtidas, piparras, oliva negra Pequeño test de verano - Desayuno, comida y cena en un día típico de verano.- Para desayunar, café solo, con hielo y limón. En algún momento, también sandía. Para comer, ensalada de pasta. Y para cenar, evidentemente, salpicón. - Una bebida adecuada para las altas temperaturas.- Gingerbeer o champán. - Un lugar que recomiendes para comer en vacaciones.- Tula, en Jávea. - El mejor verano de tu vida fue aquel en el que... - ¡El mejor verano siempre está por llegar!

