El salmorejo de Modesto Granados

Modesto Granados es, ante todo, una persona divertida. Él prefiere definirse como «un chico de barrio, concretamente de Campanar, que vive su canción. Me gusta ... comer, bañarme y, lamentablemente, mi profesión«. La creatividad no deja de ser una trampa. El caso es que, desde hace tres décadas, se dedica al diseño gráfico y construye marcas en su propio estudio, que van desde la gastronomía -Begoístas, Casa Montaña, Delicious Valencia- a infinidad de sectores -Puerto Sherry, CEV, la editorial Fuera de Ruta-. «Pero también he trabajado vestido de payaso en Expo Jove, como monitor de tiempo libre, ayudando a mi padre en la ferretería en verano y como colaborador de un late night en Canal 9«, enumera. No olvida la parcela personal: »En mi tiempo libre, he sido cantante de un grupo de rock o tertuliano de un programa de radio. Desde hace dos años, además, soy papá de Carmen y Mabel«.

Su verano sabe a...

Como reza su bio de Instagram, el salmorejo tiene un papel fundamental en su vida, y por supuesto, también en sus veranos. No en vano, su madre es andaluza, de Écija, conocida como 'la sartén de Andalucía'- «Sus recetas no son muy detalladas, y tengo que ir pidiéndole detalles, porque sus medidas son un chorrito un puñaíto ouna miajita, y cosas por el estilo «, explica. Sin embargo, el resultado es imbatible y, por ello, el salmorejo persiste en todos sus recuerdos vacacionales, si bien su manera de pasar el verano ha ido cambiando con los años. »Recientemente, lo disfruto persiguiendo a mis mellizas por la casita de Petrés o por Jávea. Un día perfecto, incluiría un baño en la piscina con mis hijas, o un baño en el mar, además de un buen tebeo. Lo que pido para luego es que las peques nos dejen dormir la siesta y una cena en una terraza cerca del mar, con Carmen«, evoca, en referencia a su pareja.

Cómo preparar el salmorejo

Ingredientes

Lo dicho, las medidas de los ingredientes no son muy precisas:

- Ajo. Uno o dos, según te guste.- 1kg de tomates maduros. «Ella usa tomates pera», precisa Modesto.- 200g de pan del día anterior. «Húmedo, no empapado, este es uno de los secretos de mi madre. Además, si nos ponemos puristas, siempre emplea pan de Telera, un pan típico cordobés elaborado con trigo candeal, que yo no he encontrado en Valencia».- Entre 50-100ml de aceite, sal y vinagre.* Opcional: algunas veces le pone un trocito de pimiento rojo.

Elaboración

«Ella lo mete todo en un robot de cocina y lo tritura de menos a más velocidad. Una de las cosas que me gusta del suyo frente a los que te puedes comer en un bar, es que no lo tritura tanto, quedan grumitos, y no emulsiona el aceite. Así me recuerda más al que preparaba cuando yo era pequeño en el campo, que lo majaba con el mortero, como antiguamente«, explica Modesto. Y a la hora de servir, también hay un ritual, que cada uno puede adaptar a sus gustos: »En mi casa, lo acompañamos con huevo duro picado, atún o virutas de jamón. Y luego, un chorrito de un buen aceite«.

Pequeño test de verano

- Desayuno, comida y cena en un día típico de verano.

Tostada con tomate y atún, y cortado con el café granizado para desayunar. Para comer, obviamente, salmorejo o gazpacho, un filete de pollo empanado y un buen melón de postre. No puedo abrir un melón sin acordarme de mi padre y de cómo se comentaba en casa si el melón había salido bueno o un poco pepino. A la hora de cenar, tortilla de patata con anchoas y un buen tomate.

- Una bebida adecuada para las altas temperaturas.

- Horchata, cebada o limón granizado. Tengo adicción a los granizados.

- Un lugar que recomiendes para comer en vacaciones.

- Ca Aleix, en Jávea. Es una maravilla.

- El mejor verano de tu vida fue aquel en el que...

- Cualquiera en el que me fuera de campamento con los Scouts, siempre he sido muy feliz en la montaña con una mochila en la espalda. También mencionaría los veranos en barco en las Baleares con mis amigos, sin hacer nada, solo baños, lectura y charla.