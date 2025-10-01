SabroFest aterriza en Valencia: el mayor festival de gastronomía latina en España

Suplementos Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:58 Compartir

Cuatro días en los que la ciudad vibrará al ritmo de tacos, arepas, empanadas, ceviches, tequeños y mucho más, de la mano de algunos de los restaurantes de comida latina más top del país, que traerán las recetas más auténticas de Venezuela, México, Colombia, Perú y otros rincones de Latinoamérica.

Pero SabroFest no será solo un festival gastronómico. La experiencia se completa con música en directo, ambiente festivo y actividades para toda la familia.

Entre las sorpresas, destaca el showcooking infantil del sábado 25 a las 13 horas, una oportunidad única para que los más pequeños se metan en la piel de chefs latinos y aprendan a cocinar jugando. Las inscripciones estarán abiertas a través de mensaje directo en Instagram (@sabrofest.es).

La programación musical, que incluirá conciertos en directo, se anunciará en las próximas semanas en stories en la cuenta oficial de Instagram del festival (@sabrofest.es), y quedará guardada en las destacadas del perfil para que nadie se pierda nada.

Con entrada libre y un enclave único en el Puerto de Valencia, SabroFest promete ser el plan más sabroso y vibrante del otoño.

Desde la organización del festival, indican que «SabroFest nace para rendir homenaje a la riqueza gastronómica y cultural de Latinoamérica. Valencia es la primera parada de un festival que hará historia. Queremos que la gente venga con hambre y se lleve un viaje inolvidable sin salir de la ciudad».

Toda la información

-Fechas: 23–26 de octubre de 2025

-Lugar: Puerto de Valencia (Explanada C/ Eugenia Viñes con C/ Dr. Marcos Sopena)

-Entrada: libre y gratuita

Qué encontrarás:

-Foodtrucks con lo mejor de la cocina latina

-Música en directo y DJs

-Showcooking infantil (sábado 25, 13:00h, inscripción por DM)

-Ambiente latino en estado puro

Sobre SabroFest

SabroFest es el primer festival de España dedicado en exclusiva a la gastronomía y cultura latina. Un evento único que reúne sabores, ritmos y experiencias que cruzan fronteras para instalarse en Valencia y conquistar a miles de asistentes con su propuesta.