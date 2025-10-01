Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

SABROFEST
SABROFEST

SabroFest aterriza en Valencia: el mayor festival de gastronomía latina en España

Del 23 al 26 de octubre, Valencia se convertirá en la capital de la cultura latinoamericana con la llegada de SabroFest, el mayor festival gastronómico de comida latina de España

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:58

Cuatro días en los que la ciudad vibrará al ritmo de tacos, arepas, empanadas, ceviches, tequeños y mucho más, de la mano de algunos de los restaurantes de comida latina más top del país, que traerán las recetas más auténticas de Venezuela, México, Colombia, Perú y otros rincones de Latinoamérica.

Pero SabroFest no será solo un festival gastronómico. La experiencia se completa con música en directo, ambiente festivo y actividades para toda la familia.

Entre las sorpresas, destaca el showcooking infantil del sábado 25 a las 13 horas, una oportunidad única para que los más pequeños se metan en la piel de chefs latinos y aprendan a cocinar jugando. Las inscripciones estarán abiertas a través de mensaje directo en Instagram (@sabrofest.es).

La programación musical, que incluirá conciertos en directo, se anunciará en las próximas semanas en stories en la cuenta oficial de Instagram del festival (@sabrofest.es), y quedará guardada en las destacadas del perfil para que nadie se pierda nada.

Con entrada libre y un enclave único en el Puerto de Valencia, SabroFest promete ser el plan más sabroso y vibrante del otoño.

Desde la organización del festival, indican que «SabroFest nace para rendir homenaje a la riqueza gastronómica y cultural de Latinoamérica. Valencia es la primera parada de un festival que hará historia. Queremos que la gente venga con hambre y se lleve un viaje inolvidable sin salir de la ciudad».

Toda la información

-Fechas: 23–26 de octubre de 2025

-Lugar: Puerto de Valencia (Explanada C/ Eugenia Viñes con C/ Dr. Marcos Sopena)

-Entrada: libre y gratuita

Qué encontrarás:

-Foodtrucks con lo mejor de la cocina latina

-Música en directo y DJs

-Showcooking infantil (sábado 25, 13:00h, inscripción por DM)

-Ambiente latino en estado puro

Sobre SabroFest

SabroFest es el primer festival de España dedicado en exclusiva a la gastronomía y cultura latina. Un evento único que reúne sabores, ritmos y experiencias que cruzan fronteras para instalarse en Valencia y conquistar a miles de asistentes con su propuesta.

