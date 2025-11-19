Vinos de Santa Catalina del Mañán con los quesos artesanos valencianos

Chema Ferrer Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:42 Comenta Compartir

La pasada semana los vinos de la bodega alicantina Santa Catalina del Mañán estuvieron presentes en la cita gastronómica que Santiago Guerrero había preparado en su restaurante Orson de Valencia. El encuentro trataba de maridar algunos de los vinos con quesos artesanos valencianos, y no solo eso, sino también elaborar con ellos recetas de lo más original.

Formatgers CV, es la asociación que aglutina a los fabricantes de quesos de la Comunitat Valenciana y estuvo presente con quesos de La Vaquería del Camp de Elx (Elche), de la Quesería Los Molinos (Monóvar) y de los de Serbogar (Sot de Ferrer).

Los comensales, tras la puesta en valor de los vinos de Alicante y de Monóvar, de la mano de Xabier Taribó, delegado de la bodega, se entretuvieron con el vermut y unos Mejillones en escabeche de azafrán que destilaban todavía sabor y aromas marinos…, mano diestra de Guerrero. Un queso de cabra madurado y con cantueso, bien afinado y complejo, de la Quesería Los Molinos se sirvió con Escalibada de berenjena y junto al espumoso de merseguera Terra Mañá; le siguió el Queso Vaca semicurado con ñora de la Vaquería del Camp d´Elx, y tanto en su versión original, como en unos sorprendentes figatells rellenos con ese mismo queso, el rosado de monastrell Mañá Locura fue un acompañante perfecto. La estrella del Concurso de vinos de la Comunitat Valenciana 2025, Rústic (monovarietal de cabernet sauvignon) generó armonías con un Queso de cabra al vino de Serbogar, quesería que al igual que Los Molinos de Monóvar nutren su obrador artesano de leche de sus propias cabras de raza murciano-granadinas. El queso estrella de La Vaquería del Camp d´Elx, El Vaquerito, un queso de larga maduración y quebradizo al servicio, hizo las delicias de los participantes con las nueces, los membrillos y el vino de postre Dulces Sueños, monovarietal de monastrell.

Ampliar Mejillones en escabeche de azafrán. LP

El barrio de Abastos de Valencia tiene en el restaurante Orson una de sus ofertas más sólidas y consolidadas. El local, fundado por el cocinero Santiago Guerrero Llamas, es un referente en cocina valenciana y arroces, a lo que suma la cocina peruana de su pareja, la limeña Melisa Kuoman. Periódicamente, el restaurante troca en sala cultural, ora profundizando en las cosas del comer, ora ahondando con las cosas del pensar.