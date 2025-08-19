Ulises Piga, herederos de la tradición paellera en Cullera

Chema Ferrer Valencia Martes, 19 de agosto 2025, 19:15 Comenta Compartir

Fue en el año 1926 cuando la familia Piga empezó a cocinar paellas a leña en un chamizo veraniego junto a las playas de Cullera. Desde aquel tiempo, tres generaciones han transcurrido hasta conformar el actual restaurante en las playas de San Antonio. En aquel tiempo, algunos pescadores varaban sus esquifes y barcas de remo en la arena, ampliando las propuestas culinarias que se ofrecía a los bañistas que se acercaban a disfrutar del mar en días festivos. .

Sabores auténticos y alimentos de proximidad

Hoy por hoy el compromiso con lo autóctono continúa, Ulises Piga tiene el reconocimiento como comprador en la subasta de la Lonja de Cullera y pertenece al club de producto local, defensores del uso en sus cocinas de alimentos de proximidad y temporada. Sus propuestas respetan la esencia de las recetas tradicionales, incorporando solamente las técnicas modernas si su resultado realzar los sabores y calidad final de lo servido ante el comensal.

Dados los vínculos de la arrocería con la lonja de Cullera hay que comenzar con entrantes como la Fritura de pescado de lonja, la Sepia a la plancha, la puntilla o el Calamar de playa. Luego, imprescindibles la Ensalada de mojama y anchoas con tomate valenciano del Perelló o el Tomate del Perelló con ventresca de atún escabechada. De paellas y arroces, pues la Paella valenciana, la bordan, la superviviente pero muy festiva Paella mixta (con pollo de corral y mariscos) o el maravilloso Arrós allipebrat. Otros a tener en cuenta: la Paella de puchero, la Paella de costilla y ajos tiernos o una Paella de verduras del todo suculenta. Importante para los amntes de la anguila, siempre hay Allipebre.

Ampliar Tomate valenciano del Perelló y mojama de atún. LP

Bodega con muy buena representación de los vinos de la tres provincias de la Comunitat Valenciana. Salvo la época de Navidad, el restaurante abre durante todo el año.

Arrocería Ulises Piga. Avinguda d'Alacant, 6. Paseo Marítimo, Cullera (Valencia)

Reservas 961 73 28 27