Los sabores de la «terreta» en Tabalet, en las playas de Pinedo

Chema Ferrer Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:08

Para muchos valencianos las playas de Pinedo siempre fueron y son un recuerdo entrañable de días de playa junto a la ciudad, del disfrute de aperitivos e incluso arroces y paellas en los merenderos que daban servicio en el mismísimo pie de playa. Los tiempos llevaron a que aquello se urbanizara de manera respetuosa con el entorno, y de que la arquitectura de los merenderos, construidos con una combinación de láminas corrugadas de chapa galvanizada remachadas, chamizos de caña y vigas y suelos de madera trocara en estructuras sólidas de atobón y hormigón que se abren a un espléndido paseo marítimo donde los ahora restaurantes lucen sus terrazas y galerías. Recientemente, en este 2025, abrió sus puertas Tabalet, un proyecto hostelero que llega con brío de la mano de una familia de casta hostelera valenciana: los hermanos Alcantud, Álex y David.

Ampliar Sepia de playa en su tinta. LP

Raciones marineras

Tabalet abre sus puertas durante todo el año y ajusta muchas de sus propuestas en la carta al producto de temporada con algunos guiños a la cocina clásica internacional. El comedor principal es acogedor, con una decoración muy mediterránea, mobiliario cuidado, al igual que la vajilla y cristalería. Comenzamos la degustación acompañándola con una Turia, ideal para los entrantes que en la carta aparecen como «Mossets», que maridan a la perfección con las notas tostadas de la cerveza. De de estos, recomiendo los Buñuelos de bacalao o las Croquetas de cocido, y no debe faltar el Brioche de cordero, con un ternasco de carnes melosas y el mismo pan ligeramente tostado untado de una mayonesa de menta sobre pan brioche tostado, un guiño acertado a la histórica receta inglesa del cordero a la menta presentado de manera muy delicada en este caso. La Fritura de pescado es uno de los entrantes que no han de faltar, ya que Tabalet pone especial atención en atender los pescados de las Lonjas para tener un buen surtido de esta, obviamente los pescaditos fritos que aparecen en la ración varían en ocasiones según la época del año, ya saben que las pescadillas, boquerones, salmonetes o palayas tienen su época de captura… Otros destacables, la Ensaladilla del Mar y la Huerta, con gambón, sepia y el toque crujiente del rábano o la singular Sepia negra, cocinada a la brasa con su tinta y un toque de alioli…, y es que buena parte de la cocina de Tabalet tiene su pase por las brasas, como mollejas , oreja e incluso hasta las mismísimas tellinas.

Ampliar Los productos del mar siempre presentes. LP

Los arroces siempre DO Valencia

Paellas y arroces son uno de los pilares de la carta de Tabalet, más allá de los pescados de lonja y la selección de carnes de calidad que pasan por la brasa (pregunten por la Entraña de ternera gallega). Los arroces utilizados en sus paellas y guisos siempre proceden de la Albufera de Valencia y de entre todos destacaría la paella elaborada con gamba roja para poner la cocina del restaurante en el lugar de excelencia que toca como arrocería. Luego: Paella valenciana, Arroz a banda o el de pato y setas.

Apuntar sobre el buen servicio de sala, los atractivos de comer en su terraza con las refrescantes brisas marinas y que nunca hay problema para aparcar.

Restaurante Tabalet. Paseo marítimo, 8. Pinedo – Valencia

Reservas: 691 67 33 52