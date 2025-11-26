Las primeras trufas llegan a El Toro

Chema Ferrer Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:05 Comenta Compartir

Las primeras trufas de España verán la luz a partir del sábado 29 de noviembre y durante todo el fin de semana en la villa castellonense de El Toro. La Feria de la Trufa de El Toro celebra este año su XXII edición habiéndose convertido en una oportunidad única para conocer de cerca este exclusivo producto de la tierra. Ya desde el jueves 27 se celebrarán en diversas instalaciones de la localidad charlas técnicas dirigidas a truficultores y a personas que deseen iniciar su camino en el cultivo de la trufa. Todas las actividades de la feria está organizada por el Ayuntamiento de El Toro con la colaboración de la Diputación de Castellón e incluirá catas de producto, demostraciones de cocina y exhibiciones, así como la tradicional carrera de fondo, El Gran Fondo de la Trufa, para el que están abiertas las inscripciones. El escenario del castillo, recién restaurado, acogerá este invierno la Lonja de la trufa.

Ampliar El castillo de El Toro albergará la Lonja de la Trufa. LP

Catas de trufas y talleres participativos

La Feria de la Trufa de El Toro y sus productos artesanales son ya todo un clásico del otoño en la Comunitat Valenciana y uno de los eventos más esperados para los amantes de la trufa a nivel nacional, ya que se trata de la primera localidad que recoge la trufa en España. El jueves inaugurará sus actividades con las charlas técnicas en el Ayuntamiento, de libre acceso. Ya durante la apertura del recinto expositivo durante el fin de semana, cuyo acceso es gratuito, serán protagonistas la venta directa de trufas y productos relacionados, como aceite aromatizado, huevos trufados o salsas a base de ellas y se verá completados con muchos otros productos agroalimentarios. En los dos días de duración, también se podrán degustar platos elaborados con el conocido como diamante negro de la gastronomía. Al mismo tiempo, los restaurantes de la localidad ofrecerán durante todo el fin de semana menús a base de trufa, con reserva previa. Los participantes en esta iniciativa son A Foc, Brasería El Toro (Bar Suizo), Bar Calibores y Hotel Rural Los Abriles.

El domingo por la mañana tendrá una nueva edición del Gran Fondo de la Trufa, una cita para corredores trail que dará paso a la apertura del recinto ferial y las actividades gastronómicas.

Programa actividades de la feria. LP

Actualmente la truficultura española está adquiriendo una relevancia excepcional, ya que a su valor gastronómico se une la mejora del medioambiente, la recuperación de la tradición y el beneficio económico. No cabe duda que El Toro es el pistoletazo de salida para la temporada y se ha convertido en una cita de referencia para la truficultura valenciana.