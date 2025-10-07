Premios Hostelería Valencia 2025, reconociendo la excelencia y la tradición

Chema Ferrer Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 07:25 | Actualizado 07:50h. Comenta Compartir

La hostelería valenciana celebró una de sus citas más esperadas dentro del sector gastronómico y turístico, ya que la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia hizo entrega, el pasado lunes 6 de octubre, de los Premios Hostelería Valencia 2025 en una gala que tuvo lugar en el Auditorio Mar Rojo del Oceanográfico. Los galardones, que reconocen la labor y el compromiso de profesionales y empresas vinculados a la hostelería local, ponen en valor este año las trayectorias destacadas de iniciativas emblemáticas, figuras relevantes y proyectos innovadores.

Premios Hostelería Valencia 2025:

- Trayectoria profesional: Grupo Portolito

- Emprendedor hostelero: Román Navarro - Família Tonyina

- Diseño en hostelería: Atenea Sky

- Innovación y calidad: Nou Gourmet

- Comunicación gastronómica: Maje Martínez

- Servicio de Sala: Inês Correira – Jefa de Sala Orobianco

- Gastronomía sostenible: 2 Estaciones

- Empresa familiar hostelera: Hostal Blayet

- Fidelidad y apoyo el sector: Bodegas Vicente Gandía en su 140 Aniversario

Mención especial merece el Restaurante Rioja, que celebrará su centenario recibiendo un reconocimiento particular. El establecimiento, ejemplo de constancia y fidelidad a la cocina tradicional, es historia viva de la hostelería local y ejemplo para nuevas generaciones de empresarios y cocineros.

Menciones especiales

En esta edición también otorgaron menciones a organizaciones y empresas por su actuación ante la Riada. En ese sentido se reconocerá la labor a World Central Kitchen, al Banco de Alimentos de Valencia y una mención especial a las empresas hosteleras afectadas que recogerá de forma simbólica Raúl Aliaga, de la Taberna Aliaga de Catarroja.

Un jurado profesional ha sido el encargado de valorar las numerosas candidaturas que se han presentado en esta edición. Ha estado formado por Sergio Terol, presidente de la Academia de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana, Belén Arias, miembro de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, Cuchita Lluch, miembro de la Real Academia Española de la Gastronomía, la periodista y directora de la guía Hedonista Paula Pons, Mónica Morales responsable del área de Turismo de Cámara Valencia, Luis Valls, chef del restaurante El Poblet (2 Estrellas Michelin), Manuela Romeralo, Premio Nacional de Gastronomía, Nuria Sanz, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Valencia, y los gerentes de Makro, Francisco López y Alexandru Tomesu.

Excelencia e innovación en un sector consolidado

Estos premios reflejan el dinamismo y la fortaleza de un sector clave para la economía valenciana, capaz de adaptarse a los nuevos retos, pero también de reivindicar la importancia de la tradición. La gala del 6 de octubre se perfiló, así, como un punto de encuentro para seguir sumando esfuerzos en favor de la calidad, la excelencia y la innovación. Con esta edición, los Premios Hostelería Valencia reafirman su compromiso con quienes, día a día, contribuyen a hacer de Valencia un destino de referencia nacional e internacional