Así es el menú de Disfrutar: qué se come y qué precio tiene un 3 estrellas Michelin

«Es lo más parecido a elBulli que hay», decían de Disfrutar antes de la pandemia. Ahora, en 2025, ha sido reconocido como el mejor restaurante del mundo en 'The World's 50 Best Restaurants' y el año pasado entró en el selecto club de los 3 estrellas Michelin.

Situado en la Eixample, justo delante del Mercado del Ninot, el establecimiento nace del genio de tres maestros. El restaurante, abierto desde diciembre de 2014 en la calle de Villarroel 163, en Barcelona, surge después de años de trabajo intenso en elBulli, donde Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch se conocieron y formaron profesionalmente, y después de afianzar el trabajo hecho en Compartir inaugurado en abril de 2012 en Cadaqués.

La propuesta gastronómica gira en torno al menú degustación, con una cocina de estilo claramente vanguardista y donde los platos destacan por su gran personalidad, marcadamente mediterránea. En ellos juegan con formas, texturas y sabores mostrando una inequívoca maestría; además, su laboratorio no para de crear novedades, como las «burbujas sólidas». Es un restaurante de cocina atrevida, divertida y moderna en busca del «gusto», con 17 profesionales en cocina (más los tres chefs) y 18 en sala.

Los menús

La oferta de 'Disfrutar' se basa en tres menús:

Menú Disfrutar Classic

Menú degustación diseñado y compuesto por creaciones que se han convertido en «clásicas» del restaurante Disfrutar.

El precio vigente hasta 31/12/2025 es de 315€.

Entre los platos se puede 'disfrutar' del pesto multiesférico con anguila ahumada y pistachos, las Burbujas sólidas de mantequilla ahumada con caviar, el Sándwich de gazpacho congelado. («Frozen gazpacho sandwich»), los macarrones a la carbonara (que no son macarrones), la calçotada liofilizada (un «calçot» deshidratado con su consomé), la manzana negra con helado de mantequilla noisette y hojaldre sin harina o el polvorón de tomate y caviaroli de arbequina, entre otros.

Menú Disfrutar Festival

Se trata de un menú degustación diseñado y compuesto mayormente por elaboraciones creadas durante la vigente temporada de Disfrutar. El precio vigente hasta 31/12/2025 es también de 315€.

Entre los platos que han desfilado esta temporada por este menú de Disfrutar aparecen las Burbujas sólidas de mantequilla ahumada con erizo de mar, el Panchino/relleno de caviar y crema agria, el Coral de amaranto con caviar, ostra y emulsión de codium, la Piña colada, el Mousse de aceituna verde en ensalada variada, la hoja de setas con mantequilla de boletus, la yema de huevo crujiente con gelatina caliente de setas, el yogurt de berenjena con jugo de cordero y ravioli de granada, las espardeñas al jamón con ñoquis de gachas manchegas, la gallina de los huevos de oro: huevo frito de crustáceos, la liebre con su spaghetti, manchego líquido y merengue de remolacha, la butifarra casera de chuletón con pimientos y patatas o el ámbar de pulpitos con cebolla, entre otros.

También sirven la sidra casera ahumada al momento y postres míticos como la galleta helada de parmesano, suflado de nuez y limón en tempura, el Pepino Hoisin, el coulant nixtamalizado de chocolate y avellana con helado de vainilla al whisky ahumado o las colmenillas de piñones, así como la «Coca de llardons» o el Petit fours: Polvorón de frambuesa, «Marshmallow» de frambuesa, Jengibre con chocolate, Roca de té macha, Bombón liquido de chocolate y pasión, Hoja de albahaca y Algodón de cacao y menta. Un lujo para los sentidos.

También existe la opción de añadir el Maridaje vinos Disfrutar, que consiste en un selección elaborada por el equipo de sumillers para acompañar de la mejor forma el menú degustación de Disfrutar. el Precio vigente hasta 31/12/2025 es de 170€.

También existe la EXPERIENCIA MESA VIVA, una propuesta que nace fruto de la iniciativa de Merche Alcalá, diseñadora y propietaria del estudio de diseño MA de Barcelona. Es un espacio reservado, privado y exclusivo en las instalaciones del restaurante, Ubicado en la cocina de I+D, donde se encuentra la Table M#01.

La experiencia está pensada para un mínimo de 4 personas y un máximo de 6. El menú ofrecido es único para la mesa completa, adaptándose a alergias, intolerancias y preferencias del comensal bajo petición previa. Para poder vivir la experiencia, hace falta reservar el espacio previamente. El precio, con Iva incluido y bebidas no incluidas, vigente hasta el 2 de agosto de 2026, es de 440€/persona. Si se desea el menú se puede acompañar con un maridaje de vinos y bebidas por 170 € / persona. El maridaje no incluye aguas, refrescos, cócteles, cafés ni copas o digestivos.

