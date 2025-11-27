Hostelería Valencia presenta una guía de prevención de riesgos

Chema Ferrer Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:41 Comenta Compartir

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), en colaboración con la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, ha lanzado la 'Guía para gestionar la coordinación de actividades empresariales en hostelería'. Este documento pionero busca explicar de forma detallada y práctica cómo asegurar la seguridad y salud laboral en establecimientos donde operan trabajadores de diferentes empresas simultáneamente, una situación habitual en el sector.

En hostelería, es común la subcontratación de servicios como limpieza, logística o mantenimiento, lo que implica la entrada de personal externo en los locales. Aunque el sector no presenta riesgos tan graves como la construcción o la industria química, sí existen peligros derivados de cocinas, movimiento de mercancías o tareas de mantenimiento. La guía promueve una cultura preventiva en un ámbito donde la concurrencia de empresas —en limpieza, seguridad u organización de eventos— puede generar riesgos adicionales si no se coordina adecuadamente. El manual establece un procedimiento tipo adaptable a cada escenario, estructurado en cinco fases: Identificación, Evaluación e Información, Medios de Coordinación, Desarrollo de la Actividad y Seguimiento/Revisión. Esta metodología ofrece orientaciones prácticas para que los empresarios apliquen un método sencillo y efectivo, cumpliendo con la normativa vigente en Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

Ampliar El acto se celebro como preámbulo a la demanda hostelera en Navidad. LP

Para ilustrar su uso, el documento incluye un ejemplo práctico basado en un caso frecuente: la intervención de personal de limpieza en un restaurante convencional. Se detalla cómo cumplimentar cada fase, considerando aspectos clave para evitar incidentes. Además, subraya la importancia de informar a las plantillas, especialmente a los trabajadores temporales contratados para picos de actividad o eventos.

Optimismo en la campaña navideña

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la FEHV por fomentar la prevención, una labor que impulsa desde hace casi dos décadas a través de su Servicio de Prevención Mancomunado especializado en hostelería. Y es que el 98% de las empresas del sector ya cumplen con la Coordinación de Actividades Empresariales en la práctica diaria, pero esta guía facilita su aplicación. No obstante, el incumplimiento puede acarrear sanciones: la mínima leve parte de 60 euros, mientras que una infracción muy grave asciende a 6.251 euros. El lanzamiento se acompaña de material gráfico para su difusión, disponible en los canales oficiales de Hostelería Valencia y en su web. El objetivo es llegar de inmediato a los 34.000 locales de restauración de la Comunidad Valenciana.

En paralelo, el sector hostelero valenciano afronta la Navidad con optimismo. Datos de Conhostur revelan que, a mediados de noviembre, el volumen de reservas alcanza el 65%, con muchas cenas de empresa adelantadas al mes en curso. Sin embargo, el 84% de los locales no ampliará plantillas debido al alza de costes por inflación en materiales, personal y energía, lo que deja las cuentas «muy acortadas», según el presidente de Conhostur, Manuel Espinar. Espinar atribuye la mejora de expectativas a la recuperación de celebraciones aplazadas por la DANA de 2024, que «frenó las fiestas como una mancha de aceite». Aun así, confía en que diciembre eleve estas cifras, consolidando una demanda acumulada.