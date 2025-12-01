Fitruf 2025, la trufa negra de Teruel protagonista en Sarrión

Chema Ferrer Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:16 Comenta Compartir

Sarrión se prepara para acoger la vigésimo cuarta edición de Fitruf, la Feria Internacional de la Trufa, que del 6 al 8 de diciembre convertirá este rincón turolense en el epicentro mundial de la Tuber melanosporum. Con un enfoque renovado en la pureza del producto y una programación repleta de sabores auténticos, esta muestra no solo promueve el oro negro de la tierra aragonesa, sino que invita a todos los públicos a descubrir su versatilidad en la cocina.

Una de las grandes novedades de esta edición es la creación del «Producto Amigo de Fitruf», una iniciativa que obliga a cada uno de los 45 expositores a seleccionar un alimento de su catálogo elaborado exclusivamente con trufa natural, sin aromatizantes artificiales. Estos productos se exhibirán en un expositor destacado del pabellón ferial, facilitando a los visitantes la elección de delicias auténticas para llevar a casa. Desde quesos curados hasta embutidos y salsas, la selección promete ser un homenaje a la esencia pura de la trufa negra de Teruel, supervisada por el exclusivo Panel de Cata de Trufa Negra, único en el mundo y garante de la excelencia durante los tres días de feria. Este panel, que ya opera en ediciones anteriores, seleccionará y controlará todas las piezas comercializadas, asegurando que los miles de asistentes –que cada año superan las decenas de miles– encuentren en Sarrión la mejor trufa del planeta.

Tren turístico y Taberna Fitruf

Para facilitar el recorrido, Fitruf 2025 incorpora un tren turístico que conectará el recinto ferial con Tuber Universum, el espacio dedicado íntegramente a la trufa. Esta novedad no solo agiliza el traslado, sino que invita a una experiencia inmersiva entre dos polos truferos. Junto a ello, se estrena la Taberna Fitruf, una carpa anexa a la ya existente en la plaza del hospital, que ofrecerá servicio incluso después del cierre de la feria. Aquí, los visitantes podrán degustar creaciones con trufa en un ambiente distendido, mientras que en la carpa de maquinaria, el Foro Fitruf servirá de escaparate para que expositores presenten sus novedades a clientes y colegas.

Ampliar Embutidos-trufados en Fitruf.. LP

Las barras gestionadas por la Comisión de Fiestas y la Asociación de Mujeres de Sarrión, serán puntos obligados para saborear la trufa en formato accesible. Este año, se repartirán 5.000 tapas elaboradas con 15 kilos de trufa negra fresca, a 3,5 euros la unidad o 4,5 con bebida. La edición mantiene sus tradiciones con concursos de calidad, peso de la trufa y certámenes gastronómicos, pero amplía la oferta con eventos que requieren inscripción previa. El sábado arranca con un concurso culinario y un showcooking a cargo del chef Tom Voigt. El domingo, Manuel Doñate, gerente de Doñate Trufas, impartirá un taller de clasificación de lotes truferos, seguido de una charla sobre truficultura italiana por Gianluigi Gregori, del Centro Sperimentale di Tartuficoltura. Por la tarde, el cocinero Yelel Cañas demostrará técnicas gastronómicas con degustación en Tuber Universum, y la Asociación de Mujeres ofrecerá una charla sobre usos culinarios de la trufa.

Fitruf se consolida así como punto de encuentro para el sector trufero español, donde artesanos locales ofrecen productos arraigados al territorio, siempre con Tuber melanosporum genuina.