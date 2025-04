De cantar los goles del Valencia CF a dar de comer en La Canyada

¿Puede alguien pasar de cantar los goles del Valencia CF a ayudar a su hermano a levantar un restaurante? ¿Cómo se compagina el día ... a día de un periodista deportivo con la dedicación de un restaurante? Parecen preguntas irresolubles, pero hay dos hombres en La Canyada que tienen las respuestas. Son Sergi y Carles López, periodista y chef, ambos hermanos, que han levantado en el corazón de la Canyada Al Grano, un restaurante cuyas raíces hay que buscarlas en varios sitios, como casi todo lo que merece la pena: Ontinyent, Godella, País Vasco... El proyecto es de Carles, pero Sergi, como buen hermano mayor, le echa una mano con un proyecto que el cocinero y su pareja, Sonia Llucha, han levantado con tesón.

«Mi día a día es Onda Cero y la información deportiva, eso no ha cambiado, pero cuando mi hermano dio el paso de poner en marcha su proyecto, de una u otra forma nos involucramos toda la familia», explica Sergi. «Al Grano al final es su idea, y nosotros ponemos a su disposición nuestros conocimientos para ayudarle. Mi padre, con los números que siempre son un engorro; mi madre con maquetaciones, diseños y decoración y ambientación del local, y yo con todo lo que tiene que ver con los eventos, la comunicación y las redes sociales. Cuando tu hermano monta algo, con la ilusión con la que dio el paso y ves lo duro que trabaja, ayudarle es lo mínimo que podemos hacer», asegura el periodista.

Pero el día a día del periodismo deportivo es muy exigente. Entrenamientos, ruedas de prensa, llamadas con agentes, convocatorias, concentraciones, partidos, post-partidos... No es algo que se pueda hacer a medias. Sergi, que trabaja en Onda Cero, está centrado en ello, pero lo coordina «perfectamente» entre semana. «Ellos el fin de semana están en el restaurante y yo en Mestalla, el Ciutat y Fonteta», bromea: «Mi función ahora es más de coordinación y gestión que de estar en el día a día allí».

Ampliar Uno de los platos de Al Grano. AL GRANO

Carles López han planteado una cocina que aúna tradición y modernidad. Como cuenta Sergi, «puedes encontrarte desde una paella, una fideuá o un arroz al horno, a una parpatana de atún, unos takoyakis de pulpo, una hamburguesa o un chuletón». «Al Grano no son sólo arroces», asegura. «La carta está en constante evolución, los clásicos no se mueven pero el resto van cambiando a medida que a mi hermano se le van ocurriendo cosas, esa cabeza no para nunca», explica.

Sergi define la cocina de Carles como «cocina presente». «No somos tradición 100% porque las recetas como las hemos conocido con nuestras abuelas es casi imposible replicarlas en la actualidad con las mismas técnicas y productos que ellas utilizaban, y tampoco somos vanguardia, porque tratamos de hacer una cocina mediterránea», explica. Al final Carles tiene una extensa formación en el CDT de Valencia y el Basque Culinay Center, además de unas raíces que se mueven entre Ontinyent, de donde es su madre, y Godella, donde se criaron los hermanos. A lo largo de sus más de quince años de experiencia en las cocinas, ha pasado por restaurantes como el Chalet de Montjuic en Barcelona, ha trabajado con Josep Quintana y ha dirigido la cocina de Alejandro Platero en Valencia. Además, en San Sebastián trabajó con Hilario Arbelaitz en el Restaurante Zuberoa durante seis meses. Seguidamente, dirigió la apertura y la cocina de Viento Sur en pleno centro de la ciudad.

Carles ha sido galardonado con varios premios: en 2022 ganó el prestigioso Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca. En 2019, Carles también consiguió dos terceros premios: en el Concurso Nacional de Paella de Cullera y en el Concurso Internacional de Steak Tartare del Meat Carnival en Valencia. A su lado está Sonia Lluch, jefa de sala y responsable en cada servicio, con más de diez años de trayectoria entre el País Vasco y la Comunitat Valenciana. Ella es quien coordina al equipo, procurando un ambiente cálido y acogedor para el comensal, además de atender las necesidades de la bodega y dirigir diferente elaboraciones que se realizan en sala

Más preguntas que necesitan respuesta. ¿Por qué La Canyada? Parece demasiado lejos de Valencia, el corazón gastronómico de la provincia. «Es una apuesta arriesgada, no te lo voy a negar, pero al final, hay vida más allá de la ciudad y encontramos un local que se ajustaba a lo que buscábamos. No muy grande, con unas terrazas increíbles que nos alucinaron y cerca de Valencia», explica Sergi. «Desde 2017 mi hermano y Sonia han peleado mucho, mis padres y yo también, pero al final los que están al pie del cañón son ellos. Ha habido momentos de todo tipo, y de todos ellos se aprende y se crece para llegar hasta 2025, que en nada cumplen 10 años, es una locura cómo pasa el tiempo», asegura el periodista.