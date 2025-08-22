Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo

Ya no basta con que un restaurante dé bien de comer. Tan importante como la cocina es la sala, y cada vez más los comensales ... exigen que la estética acompañe al plato, a la mesa y al interiorismo del local. La ciudad de Valencia se está posicionando como un lugar en el que fijarse en este sentido, y este 2025 vuelve a ser noticia porque uno de sus locales ha sido nominado al premio al mejor restaurante del mundo en la edición número 17 de los Restaurant & Bar Design Awards, los más prestigiosos a nivel internacional en el mundo del interiorismo gastronómico.

El restaurante que ha sido reconocido ya como uno de los más bonitos del mundo es Gulliver, un local ubicado en el barrio de Campanar, y figura entre los finalistas en las categorías Standalone (restaurantes independientes) y Surface Interiors (diseño y revestimientos). El mérito tiene nombre de mujer, y es Laura Yerpes, una interiorista valenciana que tiene su estudio en la Finca Roja, y que en un entrevista en LAS PROVINCIAS destacaba la importancia que le da a la calidez de los espacios, a ponerse en la piel del otro, en este caso el cliente, para saber qué necesita.

En este proyecto de Gulliver Laura Yerpes cuenta además una historia, que remite al espíritu viajero que inspira el nombre del restaurante, y donde la sala está presidida por la proa de un barco con mascarón, pieza escultórica que actúa como emblema del espacio. El recorrido se articula a través de materiales nobles: maderas cálidas, cerámicas trabajadas, tapicerías densas y murales pintados a mano que evocan rutas y travesías. La luz se dosifica con cuidado, y permite envolver al comensal en una atmósfera íntima y serena.

El local, que fue inaugurado hace un año, ya figura entre otras propuestas de Londres, Lyon o Praga, y todos ellos se enfrentarán en una gala que se celebrará el próximo 27 de octubre en Dubái, y donde se darán a conocer los ganadores como mejores restaurante y bar del mundo.

La filosofía de Laura Yerpes ha encajado a la perfección en el proyecto de Gulliver, donde la fuerza icónica de un gesto, la proa en Gulliver, y la delicadeza de sus detalles, se combinan de una manera armónica. «No se trata de decorar, sino de crear experiencias que perduren en el tiempo», defienden en el estudio.

El relato espacial de Gulliver encuentra eco en su propuesta gastronómica. La cocina del restaurante se apoya en los pilares de la tradición mediterránea y valenciana, con un protagonismo especial para los arroces, las brasas y los guisos de raíz local. La carta combina platos reconocibles con elaboraciones cuidadas, pensadas para compartir sin artificios.

Gulliver no está solo. En la lista de nominados de este año aparecen otros proyectos españoles, como Amiko (Barcelona), del estudio valenciano Masquespacio, en la categoría Café; el Azul Lounge Bar (Marbella), de El Equipo Creativo, en Hotel; o Malparit (Barcelona), de Genialidades, en Visual Identity. Una presencia que confirma la fuerza del diseño español en un certamen dominado históricamente por Londres y grandes capitales europeas.

No es la primera vez que Valencia aparece en este listado. La ciudad ya había dado de qué hablar gracias a espacios como Baovan, el restaurante que evoca los colores del Mediterráneo premiado en 2023 y diseñado por Clap Studio, o Living Bakkali, finalista en 2022 con un proyecto de Masquespacio. Ahora, con Gulliver, suma una nueva pieza a un mosaico en el que interiorismo y cocina caminan de la mano.

Más allá del resultado de octubre, lo cierto es que Gulliver y Laura Yerpes han conseguido lo más difícil: convertir una sala en un relato y un restaurante en una experiencia que se recuerda.