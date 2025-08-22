Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los espacios del restaurante valenciano nominado al premio de interiorismo. Restaurant & Bar Design Awards

Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo

Los premios internacionales con mayor prestigio del sector se han fijado en el interiorismo ideado por una valenciana, Laura Yerpes

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:25

Ya no basta con que un restaurante dé bien de comer. Tan importante como la cocina es la sala, y cada vez más los comensales ... exigen que la estética acompañe al plato, a la mesa y al interiorismo del local. La ciudad de Valencia se está posicionando como un lugar en el que fijarse en este sentido, y este 2025 vuelve a ser noticia porque uno de sus locales ha sido nominado al premio al mejor restaurante del mundo en la edición número 17 de los Restaurant & Bar Design Awards, los más prestigiosos a nivel internacional en el mundo del interiorismo gastronómico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  2. 2 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  3. 3 Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana de Alcossebre
  4. 4 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas
  5. 5 Muere Álex Kentucky, DJ en las grandes discotecas y beach club de Ibiza
  6. 6 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  7. 7

    La misteriosa playa de Valencia contaminada y limpia a la vez
  8. 8 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  9. 9

    El nuevo hospital de Valencia obligará a demoler cuatro edificios no previstos en la antigua Fe
  10. 10

    Baño ilegal un año más en las fuentes del Parque Central

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo

Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo