El regreso de un mito de la cocina valenciana que aspira al título de mejor pizzero de España

Solo llevan unos meses abiertos en Valencia, pero ya se codean con las mejores pizzerías del país. Mamma Pizza, el nuevo proyecto gastronómico nacido ... bajo el paraguas del conocido restaurante Mama Pazzo, ha logrado colarse en el prestigioso Pizza Combat, una competición nacional que busca coronar la mejor pizza de España en un tour por 19 ciudades.

«Nosotros, como Mamma Pizza, inauguramos en noviembre», explican desde el equipo. «Es un proyecto nuevo, pero bajo el mismo paraguas que Mama Pazzo. De hecho, nos gusta contar que esta pizzería es como el hijo secreto de Mama Pazzo», comentan. A los pocos meses de arrancar, surgió la oportunidad: «Pizza Combat selecciona a unas 150 pizzerías de toda España como las mejores, y de ahí solo 18 son las que participan en el tour. Nosotros somos una de ellas».

El evento arrancó en Alicante justo tras las Fallas. «Estuvimos allí diez días, luego desmontamos y montamos todo para arrancar en Tarragona, donde estamos ahora. En cada ciudad competimos cocinando en directo, y es el público quien vota cuál es la mejor pizza», explican. Un formato exigente, con ritmo alto y cocinas montadas expresamente en cada destino. «No es un evento de food truck. La organización monta todas las cocinas, pero nosotros nos llevamos toda la maquinaria en una furgoneta: horno, amasadora, fermentadora, cortadora...», revelan.

Colaboración con Carlo D'Anna

Para competir con garantías, Mamma Pizza decidió aliarse con uno de los grandes nombres de la pizza napolitana en Valencia: Carlo D'Anna. «Siempre fuimos a su restaurante, para nosotros su pizza era de las mejores de la ciudad. Le propusimos colaborar, y Carlo aceptó encantado. Estuvo aquí formando al equipo, compartiendo sus secretos y ayudando en el proceso de creación», cuentan.

Junto a su chef ejecutivo, Sergio Paolini, dieron forma a una receta que no deja indiferente: la Specktacular by Mamma Pizza Vol. I, elaborada con crema tartufata, scamorza ahumada, mozzarella fior di latte, tomate cherry confitado y speck curado del Trentino. «La llevamos a Alicante y funcionó bien, pero no tan bien como esperábamos. En Pizza Combat puedes hacer pequeños upgrades entre ciudad y ciudad, y eso hicimos», añaden.

Así nació la Specktacular Vol. 2, con un extra final: una «bombita de trufa» que corona la pizza. «Esa es la versión con la que ahora mismo vamos primeros en Tarragona. Es intensa, más potente, y está funcionando muy bien», aseguran.

«Queda mucho por pelear»

El domingo se anunciará el ganador de esta fase y desde Mamma Pizza mantienen la emoción: «Aún queda mucho por pelear, sobre todo viernes y sábado, que es cuando más gente va. Si ganamos, celebraremos con algún evento en el local y añadiremos esta versión de la Specktacular a nuestra carta», adelantan. Por el momento, solo se puede probar en el Pizza Combat.

Pero incluso si se alzan con el título, no se conforman: «Aunque ganemos, seguimos pensando que siempre puede ser un poco mejor. Tenemos alguna idea para evolucionarla, pero tomaremos la decisión durante el fin de semana», adelantan.

Lo que está claro es que el equipo ha demostrado estar a la altura del reto. «Es intenso porque hay mucho movimiento, sobre todo los fines de semana. El equipo tiene que producir a ritmo alto y, además, interactuar con el cliente para convencerle de que somos la mejor pizza», concluyen. Y a juzgar por los votos en Tarragona, lo están logrando.