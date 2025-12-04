Convocado en Valencia el primer concurso nacional del mejor Roscón de Reyes

Chema Ferrer Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:46 Comenta Compartir

Valencia se prepara para coronar al rey de los roscones con un certamen que fusiona oficio centenario y toques creativos, en un evento solidario que repartirá delicias entre los más necesitados. El Gremio de Maestros Confiteros de Valencia y el Gremio de Panaderos y Pasteleros de la misma ciudad han dado un paso adelante al convocar la primera edición del concurso «Mejor Roscón de Reyes Artesano de España». Este certamen, abierto a profesionales de toda España y también a aficionados apasionados, busca ensalzar la tradición navideña a través de la pastelería artesanal, premiando tanto la fidelidad a las raíces como la audacia creativa. Dos categorías principales definen la competición: la clásica, que valora la pureza en masa, textura y horneado, y la innovadora, que invita a sorprender con rellenos y presentaciones inolvidables. «Queremos que este concurso sea un homenaje al oficio y a la tradición, y al mismo tiempo una plataforma para que la pastelería valenciana demuestre su talento en todo el país», explica Pedro García Coy, gerente del Gremio de Maestros Confiteros de Valencia. Por primera vez en años, ambos gremios colaboran de manera conjunta, con la ambición de extender el evento por toda la región y posicionarlo como referente nacional en el calendario gastronómico invernal.

Dos categorías: clásica y de innovación

El 10 de diciembre, las instalaciones del Mercado del Grau en Valencia, facilitadas por el Ayuntamiento, se transformarán en el escenario de esta cita dulce. La jornada arrancará con la recepción de los roscones entre las 12:00 y las 14:00 horas, seguida del riguroso pase del jurado a las 15:00 horas. A las 17:00 horas, se proclamará a los ganadores y se entregarán los premios.

En la categoría clásica, o artesana, el foco está en la esencia del roscón tradicional: una masa esponjosa y aireada, con un horneado impecable, aroma equilibrado y presentación limpia. «Esta modalidad es muy complicada porque todos los pasteleros juegan con las mismas herramientas y suelen ser elaboraciones de mucho nivel. Los roscones se presentan sin decoración ni relleno para garantizar el mayor anonimato», detalla García Coy. Aquí, el jurado buscará esa perfección técnica que evoca las fiestas familiares de antaño. Por su parte, la categoría de innovación eleva la apuesta: «Para ganar es necesario sorprender tanto al gusto como a la vista. El horneado, la textura o el aroma son importantes, pero aquí la sorpresa tiene que estar en el relleno. Conseguir ese sabor que nunca vas a olvidar», añade el gerente. Es el terreno perfecto para experimentos que fusionen lo clásico con ingredientes exóticos o texturas inesperadas, demostrando cómo la pastelería evoluciona sin perder su alma.

Certamen solidario

El jurado está compuesto por profesionales de renombre, como José Montejano, de Obrador Sucre en Cocentaina, Jacob Torreblanca, de la Escuela Torreblanca en Alicante y Jesús Machí, del Horno San Bartolomé en Valencia. A ellos se une el jurado popular, liderado por Peldanyos, el influyente foodie valenciano conocido por su estilo cercano y humorístico en redes sociales, con millones de seguidores y una amplia trayectoria en difusión gastronómica. Juntos, seleccionarán los tres mejores roscones por categoría, evaluando técnica, presentación y, sobre todo, sabor.

Pero este concurso va más allá del podio: todos los roscones participantes tendrán un destino solidario. Se donarán a entidades benéficas de Valencia para llevar alegría y dulzor a colectivos vulnerables durante las fiestas navideñas. «Esta iniciativa refleja el compromiso social y la responsabilidad de los Gremios organizadores, que no solo buscan premiar la excelencia y la creatividad en la pastelería, sino también convertir el talento y el trabajo artesanal en una acción de solidaridad», subraya García Coy. Así, cada pieza no solo compite por gloria, sino que contribuye a tejer lazos comunitarios en una época de generosidad.

Cartel del evento. LP

Los interesados tienen hasta el 9 de diciembre de 2025 para inscribirse a través del correo comunicaciongremioconfiteros@gmail.com y unirse a esta celebración del roscón.