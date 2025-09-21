Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
Sollana innova en la gastronomía. LP

En busca de la mejor fusión entre el gigante de la gastronomía valenciana y la fruta más representativa

Sollana celebra la primera edición de un concurso donde se reconocerá a la mejor paella cocinada con naranja

Manuel García

Sollana

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:17

A quien se le pregunte cuál es el plato valenciano por excelencia, no tendrá duda y contestará de carrerilla. No importa su procedencia ni su ... edad. Una gran parte de la población mundial respondería (aunque en algunas ocasiones la pronunciación deje bastante que desear), con una sola palabra: paella. Y si, a continuación, este test interroga sobre la fruta más conocida de la Comunitat, la respuesta también será prácticamente unánime y automática: la naranja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  3. 3 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  4. 4

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  5. 5

    El show de Santamaría
  6. 6 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  7. 7 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  8. 8 Última hora sobre el estado de salud de Leiva
  9. 9

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  10. 10 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En busca de la mejor fusión entre el gigante de la gastronomía valenciana y la fruta más representativa

En busca de la mejor fusión entre el gigante de la gastronomía valenciana y la fruta más representativa