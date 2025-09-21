En busca de la mejor fusión entre el gigante de la gastronomía valenciana y la fruta más representativa

A quien se le pregunte cuál es el plato valenciano por excelencia, no tendrá duda y contestará de carrerilla. No importa su procedencia ni su ... edad. Una gran parte de la población mundial respondería (aunque en algunas ocasiones la pronunciación deje bastante que desear), con una sola palabra: paella. Y si, a continuación, este test interroga sobre la fruta más conocida de la Comunitat, la respuesta también será prácticamente unánime y automática: la naranja.

Hasta aquí, todo normal. Pero en un municipio de la Ribera Baixa han decidido ir un paso más adelante. Así, la localidad de Sollana busca al mejor cocinero de Valencia para fusionar los dos elementos más emblemáticos de la ciudad: paella y naranja. El Menja't Sollana celebra este año su décima edición, del 26 al 28 de septiembre, con un fin de semana lleno de actividades para toda la familia y una oferta gastronómica potente; pero el evento gastronómico y cultural por excelencia de Sollana arrancará unos días antes, con la celebración del primer Concurso Provincial de Paella Valenciana y Naranja, una cita en la que reputados cocineros profesionales tendrán la oportunidad de experimentar con los dos elementos más emblemáticos de la gastronomía valenciana.

El certamen tendrá lugar este próximo lunes 22 de septiembre y las inscripciones siguen abiertas. En juego 2.000 euros en metálico para el ganador, 1.500 euros en producto para el segundo clasificado y 1.000 euros en producto para la tercera mejor elaboración. Los arroceros que participen deberán cocinar una paella de 15 raciones e integrar la naranja como crean más conveniente, de la manera que resulte más sutil, sabrosa,... eso queda en manos de los expertos. El resultado se podrá conocer este próximo lunes. Una idea que cuenta con el beneplácito del chef valenciano Raúl Magraner (Restaurante Bon Aire, El Palmar), coordinador del concurso, y que pretende posicionar a esta localidad de la Ribera Baixa como referente de nuestros dos productos más internacionales.

Y un plato libre con aguacate

Además, y para ir un poco más lejos, esta vez con un producto no tan conocido pero que ha adquirido auge en los últimos años en la Comunitat, el concurso, con la colaboración de la empresa local Alcoaxarquia, también incluye la elaboración de un plato libre con el aguacate como protagonista, que se podrá presentar tanto en formato dulce como salado. En este caso, el premio para el ganador será de 500 euros en producto.

La jornada del lunes será el prólogo perfecto para lo que se avecina en el municipio. Solo unos días después, a partir del viernes 26 de septiembre, Sollana se convertirá en un escaparate de tapas, arroces, vinos, quesos, licores y otros productos artesanos de nuestra tierra. Un fin de semana amenizado con musicales, espectáculos de calle y actividades para toda la familia que consolida al Menja't Sollana como una cita imprescindible en el calendario de eventos gastronómicos de la Comunitat Valenciana.