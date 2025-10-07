Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Premio a la hostelería que resistió a la dana

La patronal de la Comunitat reivindica su capacidad de resiliencia en la entrega de reconocimientos a personalidades y empresas del sector

J.A.L.

Martes, 7 de octubre 2025, 15:35

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) transformó la gala de entrega de los Premios Hostelería Valencia 2025 en una cita destinada no ... sólo a reconocer a los grandes referentes del sector y en la que tradición, innovación y compromiso social fueron protagonistas, sino a quienes de entre ellos dieron ejemplo de magnífica resistencia ante la dana: una lección de cómo resistir ante la adversidad que concitó las mayores ovaciones durante la velada. El acto reunió alrededor de 500 asistentes y contó con un gran número de representantes institucionales, organizaciones empresariales y sociedad civil, así como empresas y profesionales hosteleros valencianos. Entre ellos asistieron al acto José Almeida, Presidente de Hostelería España; Francisco Gan Pampols, vicepresidente para la Reconstrucción; Paula Llobet, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Valencia; Pedro Antonio Cuesta, diputado de Turismo y Marián Cano, consellera de Innovación, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana.

