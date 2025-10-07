Premio a la hostelería que resistió a la dana

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) transformó la gala de entrega de los Premios Hostelería Valencia 2025 en una cita destinada no ... sólo a reconocer a los grandes referentes del sector y en la que tradición, innovación y compromiso social fueron protagonistas, sino a quienes de entre ellos dieron ejemplo de magnífica resistencia ante la dana: una lección de cómo resistir ante la adversidad que concitó las mayores ovaciones durante la velada. El acto reunió alrededor de 500 asistentes y contó con un gran número de representantes institucionales, organizaciones empresariales y sociedad civil, así como empresas y profesionales hosteleros valencianos. Entre ellos asistieron al acto José Almeida, Presidente de Hostelería España; Francisco Gan Pampols, vicepresidente para la Reconstrucción; Paula Llobet, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Valencia; Pedro Antonio Cuesta, diputado de Turismo y Marián Cano, consellera de Innovación, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana.

En sus intervenciones, todos ellos aprovecharon para resaltar la importancia del sector hostelero («Talentoso, creativo e innovador», dijeron), como tejido social fundamental en el desarrollo económico de la Comunitat. Manuel Espinar, presidente de Hostelería Valencia y CONHOSTUR, también destinó su discusso para subrayar la fuerza, el compromiso y la pasión del sector por seguir creciendo, al tiempo que pidió a las administraciones su apoyo para seguir avanzado con más impulso. Tampoco faltó en su intervención un sentido afecto y homenaje a todos los compañeros que sufrieron la catástrofe del 29 de octubre «en primera persona», reconociendo su gran esfuerzo y empuje para salir adelante. «Un empuje ejemplo de resiliencia y unión», señaló, poco antes de presentar la nueva campaña de apoyo al sector que va a lanzar la organización que preside.

En esta edición, los galardones fueron a parar a Manu Ragull (Grupo Portolito), Román Navarro (Familia Tonyina), Atenea Sky, Nou Gourmet, Maje Martínez, Inés Correira (jefa de sala Orobianco), 2 Estaciones, Hostal Blayet y Bodegas Vicente Gandía. También desfilaron por el escenario del Auditorio Mar Rojo del Oceanogràfic para recoger sus reconocimientos respectivos el cocinero Rioja, con motivo del centenario del histórico Restaurante Rioja de Benisanó, y World Central Kitchen y el Banco de Alimentos de Valencia, distinguidos por su contribución a reparar a las víctimas de la dana, así como el conjunto de las empresas hosteleras afectadas: una mención simbólica recogida en nombre de todas ellas por Raúl Aliaga, de la Taberna Aliaga de Catarroja.

Un jurado profesional ha sido el encargado de valorar las numerosas candidaturas que se han presentado en esta edición. Ha estado formado por Sergio Terol, presidente de la Academia de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana, Belén Arias, miembro de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, Cuchita Lluch, miembro de la Real Academia Española de la Gastronomía, la periodista y directora de la guía Hedonista Paula Pons, Mónica Morales responsable del área de Turismo de Cámara Valencia, Luis Valls, chef del restaurante El Poblet (2 Estrellas Michelin), Manuela Romeralo, Premio Nacional de Gastronomía, Nuria Sanz, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Valencia, y los gerentes de Makro, Francisco López y Alexandru Tomesu.