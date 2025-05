Por qué está de moda el restaurante italiano de moda

Muchos han tratado de descifrar la clave del éxito. Algunos empresarios prominentes aseguran que se trata de esfuerzo, constancia y trabajo duro. También hay otras ... personas que añaden el componente de la suerte, estar en el lugar y momento oportuno, captar la señal y subirte al vagón que toca de ese tren que te pasa cerca. Aquí en casa tenemos el ejemplo y el modelo de Mercadona que se lo juega todo a la calidad, una calidad que debe trabajarse segundo a segundo, interiorizarse y hacerse patente en cada uno de los componentes que forman esa gran empresa. Pero, ¿qué pasa si a todos estos elementos que prometen el éxito le añadimos el valor de la fe?

San Tomasso es el restaurante italiano de referencia en Valencia desde hace trece años. Su éxito es tal que ya acumula casi 20.000 valoraciones en Trip Advisor, prácticamente todas positivas, y (les animo a intentarlo), sigue siendo una tarea difícil y paciente encontrar una mesa libre en cualquiera de sus turnos. Además, se ha convertido en la opción favorita de muchos de los famosos que pasan por nuestra ciudad como las súper estrellas americanas Keanu Reeves, Luke Evans o Robert Knepper, el actor argentino Ricardo Darín, el dúo de humoristas Los Morancos, el rapero Yovngchimi o futbolistas como Diego López, Samu Castillejo, Giovani Lo Celso o Hugo Guillamón. Sus recetas apetecibles, el servicio atento y profesional, la decoración cuidada y su emplazamiento en pleno centro de la ciudad son, sin duda, argumentos que explicarían la fama del lugar pero, y es bien sabido por los locales que la ciudad, Valencia es una plaza complicada para cualquier negocio y en concreto si hablamos de hostelería.

Que su popularidad no haya dejado de crecer durante casi tres lustros es todo un misterio, y más cuando no hacen publicidad ni campañas de marketing, más allá de algunas publicaciones eventuales en las redes sociales. Entonces, ¿cuál es la fórmula del éxito de San Tomasso? Decido consultar a algunos de sus clientes más fieles y antiguos. La primera de ellas es Pachi Viñoles, experta en moda y una de las valencianas más cosmopolitas y que más viaja por el planeta. Fue una de las primeras personas que visitó el local y que, con su influencia, contribuyó a ponerlo de moda. «Lo descubrí caminando un día por la zona, lo había visto por Instagram y cuando lo encontramos nos apeteció probarlo. Creo que tiene el encanto del típico local italiano del Trastevere, muy acogedor, con su música y una luz tenue que genera intimidad. La carta es italiana pero muy completa, así que el que no come pasta tiene la opción de pedir carne muy buena», explica.

Además, ella lo encuentra ideal para tanto para ir en pareja como con amigos o familia, le gusta para comer y para cenar y en cualquier estación, destacando la agradable terraza en verano A la pregunta de por qué cree que atrae tanto a los famosos tiene claro que, además de la calidad de la comida, es por la elegancia de la decoración, la privacidad y el hecho de que siempre esté animado. «Allí te sientes como si salieras de la ciudad, se pasa el tiempo sin sentir. Pido siempre la lasaña de carne, que es uno de los platos estrella, la parmiggiana está riquísima y la pizza San Tomasso hecha con burrata, tomate y albahaca es deliciosa. Todo el servicio es súper atento y hablan italiano, lo que hace que te sientas como en un pedacito de Italia», asegura.

Otro cliente veterano y habitual es Jose Monzonís, delegado del Grupo Campari. Él descubrió el local gracias a su amiga Pachi y, desde entonces, se ha convertido en uno sus locales de referencia. «Es coqueto, tiene una buena terraza, el trato es muy bueno y la comida excelente. Creo que gusta tanto porque es acogedor y discreto, hay distintos rincones en los que estar tranquilo. Suelo pedir la milanesa, la pasta cacio e pepe o la que lleva trufa. Para mí, el plato estrella en el local y que ya es un referente es la famosa tarta de chocolate, esponjosa y suave, siempre dejo hueco para pedirla y, si no me la como, me la llevo a casa», detalla.

Tanto Jose como Pachi también son clientes habituales de Santa Rita, el segundo restaurante del mismo grupo que abrió sus puertas hace tres años a unos pocos metros de San Tomasso y que ha seguido los pasos del primero en cuanto a popularidad y reconocimiento. «Santa Rita es un paso más sofisticado en la decoración. Por hacer una comparativa visual uno es una Iglesia preciosa y el otro es San Pedro. No hay locales tan bien decorados en Valencia, es como un mini museo, algo único. Creo que han dado con la fórmula, es un sitio elegante, sobrio, con producto y servicio impecables, son súper atentos, te tratan como en casa. Y suelo tener mesa, tengo esa suerte», describe Jose. «Santa Rita es un punto más lujo, creo que completa la oferta de maneta perfecta. Es un poco más amplio y conserva el toque italiano con los cuadros, la barra es preciosa, es un sitio de nivel, cuando viene alguien de fuera los llevo allí por lo bonito y elegante. Mi cena de despedida de soltera fue allí, tiene un reservado que es muy bonito y acogedor, con una mesa larga y un pequeño saloncito que es perfecto para una cena privada», añade Pachi.

El origen de todo

¿Y qué opinan los dueños? No ir que no fue fácil dar con ellos, Juan José y Avelina. Desde el principio decidieron mantener un bajo perfil mediático y centrarse en el proyecto. Juan José tenía una amplia experiencia en el sector de la hostelería, un mundo que, hasta el momento, a Avelina le era ajeno. Todo partió de un cuadro de época de San Tomasso que compraron, ambos son creyentes y, además, amantes de la cultura y la gastronomía italiana. Decidieron ponerle el nombre del santo al restaurante seguros de que se trataba de un buen presagio. Aunque estaba previsto abrir un 1 de marzo por distintas circunstancias lo hicieron el día 7 de marzo. Semanas más tarde descubrieron que se trataba del día de la muerte de Santo Tomás de Aquino, lo que consideraron una bonita casualidad. «Cuando me preguntan siempre digo que todo esto ha pasado gracias a Dios, parece una frase hecha, pero para nosotros no lo es. Invertimos mucho en el producto, es todo de primera calidad traído de los mejores proveedores de Italia. Hasta en una pizza, en la que los ingredientes van más camuflados, elegimos solo lo mejor», explica Avelina.

Cuando le pregunto por qué han decidido quedar siempre en un segundo plano tiene claro que tanto Juan José como ella han preferido dedicarse al proyecto y que el trabajo hablase por sí mismo, que la gente vaya a los locales y los descubra. De hecho, nunca han pagado a un influencer y su plan de marketing se basa en hacer que esté todo bueno y tratar a cada cliente lo mejor posible, por lo que el boca a boca y las recomendaciones en redes han sido claves a la hora de dar a conocer los restaurantes. Antes estaban siempre allí, ahora tienen tres hijos pequeños pero están pendientes todo el día y han conseguido transmitir a su equipo la importancia de recibir siempre con una sonrisa al cliente, de atender y dar servicio. «Es nuestra propiedad y un proyecto de vida. Yo confío mucho en Santa Rita y por eso sabía que el segundo proyecto iba a ir bien, lo queríamos súper clásico, decorado con piezas escogidas y especiales.

¿El secreto del éxito? Lo primero dar gracias a Dios, ser humildes y trabajar mucho por hacerlo bien», concluye Avelina.