La 'mocadorà' más tradicional en uno de los hornos artesanales de la Comunitat

Actualmente es posible encontrar dulces típicos de cualquier parte asociados a cualquier festividad en la mayoría de los establecimientos. Sin embargo, son menos los que ... ofrecen recetas tradicionales y artesanales. Entre ellos, se encuentra uno de los más longevos de la Comunitat, que se acerca a su centenario y que está regentado por la misma familia ya en su cuarta generación. Lo encontramos en el municipio de Montaverner, en la Vall d'Albaida y hablamos de Nadals Panaders Pastissers, un emblemático horno tradicional que mantiene el recetario de antaño y que aún conserva el horno de leña.

Un obrador en el que, a las puertas de la celebración del día de la Comunitat Valenciana, añade a su trabajo diario de ofrecer una amplia gama de panes, dulces y bollería, la elaboración de la tradicional 'mocadorà', los dulces de mazapán con forma de frutas y hortalizas recordando a la huerta valenciana, junto a las pilates y tronadors, que representa a otro elemento característico valenciana: los petardos.

Después de los dulces de Sant Donís, vendrán las coques rápidas para Todos los Santos, que llevan nueces, pasas y casalla y luego los pastisset de boniato y los dulces navideños, los roscones de Reyes… Así hasta iniciar el calendario festivo elaborando los productos típicos.

Al frente de este horno de Montaverner, están ahora Juan Antonio y Esperanza, los hijos de Juan Antonio Nadal y Esperanza Vidal. Son la cuarta generación de un negocio familiar fundado en 1945. Esperanza Vidal ya está jubilada, pero, asegura que no puede abandonar el obrador porque han sido muchos años al frente y le cuesta despegarse. «No puedo abandonarlo porque he estado trabajando en el horno desde que me casé».

Productos elaborados en el horno de la familia Nadal. LP

Nadals Panaders Pastissers de Montaverner mantiene su trabajo artesanal y su horno de leña para elaborar la mayoría de los panes, pasteles y dulces tradicionales que ofrecen. También se trabaja de noche. «A las 4 de la madrugada se comienza a cocer para que todo esté listo para la venta a primerísima hora. Hay trabajadores que pasan por aquí para llevarse el pan del bocadillo a las 5 de la mañana», asegura Esperanza.

Mantienen la misma forma de trabajar. Si bien es cierto que ahora cuentan con maquinaria y tecnología que permite pesar las piezas y amasar, pero aún hay algún producto que continúan amasando a mano como el pa assaonat, un pan de masa dura que es uno de los que más tradición tienen en este horno.

Esperanza Vidal asegura que puede escribir un libro con toda la historia de este horno tradicional, los cambios que ha vivido y los recuerdos de lo que su suegra le fue contando. «Al principio, las mujeres venían a cocer su propio pan y los dulces que se elaboraban en casa». De hecho, recuerda cómo hacían hasta cola para poder cocer uno de los dulces típicos para el Día de Todos los Santos, las «coques rápidas».

Ahora se forman las colas para comprar la variedad de panes que ofrecen, así como de dulces, bollería y cocas que también llevan a los establecimientos que tienen en otros municipios como l'Olleria y Benigànim.

Ampliar Juan Antonio y Esperanza, hijos, con algunos de los trabajadores del horno. LP

La mejor publicidad que pueden dar a sus productos es darlos a conocer directamente al público. Es por ello que a Esperanza le encanta participar en las ferias de gastronomía y artesanales que se realizan por los pueblos. Y aunque sus paisanos conocen de sobra todos sus productos, también estarán en la Fireta que este fin de semana se celebra en Montaverner.

Aparte de sus productos, esta veterana ya jubilada de la repostería, subraya que el secreto de continuar tantos años, además de las horas de dedicación y trabajo -ahora las de sus hijos- es contar con trabajadores que son ya parte de la familia.