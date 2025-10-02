Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La 'mocadorà' más tradicional en uno de los hornos artesanales de la Comunitat

Nadals Panaders Pastissers de Montaverner mantiene las recetas de toda a vida de panes y dulces tras ochenta años de historia

B. González

Montaverner

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:18

Actualmente es posible encontrar dulces típicos de cualquier parte asociados a cualquier festividad en la mayoría de los establecimientos. Sin embargo, son menos los que ... ofrecen recetas tradicionales y artesanales. Entre ellos, se encuentra uno de los más longevos de la Comunitat, que se acerca a su centenario y que está regentado por la misma familia ya en su cuarta generación. Lo encontramos en el municipio de Montaverner, en la Vall d'Albaida y hablamos de Nadals Panaders Pastissers, un emblemático horno tradicional que mantiene el recetario de antaño y que aún conserva el horno de leña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

