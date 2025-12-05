Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mamma Pazzo, el restaurante donde ha sido el aperitivo. MAMMA PAZZO

El menú con el que la emblemática Trattoria da Carlo ha regresado (por un día) a Valencia

El popular chef Carlo D'Anna elabora una cena especial junto a Adele Crispine y Sergio Paolini de la mano de Mamma Pazzo

J.Zarco

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:44

El reconocido chef Carlo D'Anna ha rememorado por un día la esencia de su emblemática Trattoria Da Carlo. Junto a la popular cocinera Adele Crispino y de la mano de Sergio Paolini (Mamma Pazzo), han homenajeado el que ha sido uno de los restaurantes más históricos de Valencia.

Mamma Pazzo ha celebrado este jueves 4 de diciembre la segunda edición de su Aperitivo Gastronómico, donde los asistentes han podido disfrutar un Menú Degustación exclusivo de 6 platos, creado en colaboración entre Sergio Paolini, Carlo D'Anna y Adele Crispino.

La cena arrancó con un cocktail de bienvenida «Basílico Frizzante» creado por Matteo dell Orso. Y la primera maravilla de la noche fue una deliciosa veloute de carabinero, zanahoria y naranja.

Mientras Carlo, Adele y Sergio se paseaban por las mesas para acompañar y saludar a los clientes llegó la croqueta de patata violeta con guanciale y yema de huevo curada en pecorino. Pero el plato fuerte fue la pasta al tartufo con huevo frito y trufa fresca de la Trattoria Da Carlo. La prueba más evidente de que Carlo y Adele no han perdido la magia y de que Paolini es un chef excelente.

Cuando quedaba ya poco hueco en los estómagos para más comida el broche final fue un rabo de toro cocido durante 72 horas, glaseado y acompañado de cebolla caramelizada al aceto balsámica de Módena.

Pero no podía faltar un buen postre y Adele Crispino creó un buñuelo de nutella acompañado de una cremosa tarda de queso al pistacho. Para acabar, un regalo por parte de Mamma Pazzo a Carlo para rendir tributo a su excelente trayectoria y una foto de los tres cocineros con cada grupo de asistentes.

Sergio Paolini, Adele Crispino y Carlo D'Anna. MAMMA PAZZO

«Es un tributo a su carrera, coincidiendo con el reciente reconocimiento de otras publicaciones, como la guía de los 55 de Santos Ruiz. Queremos traer de vuelta los recuerdos de la Trattoria Da Carlo y la cocina de Adele», explicó el chef de Mamma Pazzo, Sergio Paolini.

Trattoria Da Carlo, un restaurante histórico

La historia de Trattoria arrancó en 1987 cuando Carlo d'Anna llegó a Valencia, se instaló en Port Saplaya y se puso al frente de un primer restaurante, que entonces era la Pizzería Blitz. El estilo de cocina evolucionó hasta convertirse en la trattoria que dejaba las pizzas únicamente para los lunes. Carlo y Adele fueron los primeros en Valencia en defender la pasta al dente cuando aquello aún era una rareza, y al introducir la pasta fresca en una ciudad que solo conocía los espaguetis y macarrones.

«En la trattoria, cocinábamos con amor, pasión y producto. Fuimos el único restaurante italiano de Valencia que aparecía en todas las guías gastronómicas del país. Es un orgullo volver a presentar los platos históricos de la trattoria napoletana Da Carlo en Mamma Pazzo. Son recetas que nos hicieron conocidos en toda España, y estoy muy agradecido a Mamma Pazzo por la oportunidad. Es uno de los mejores restaurantes de Valencia, con Jorge Herrero y el gran chef Sergio Paolini al frente», señala Carlo.

Mucho más que un restaurante italiano, Da Carlo era casi un museo: las paredes colgaban de fotografías con futbolistas, empresarios, políticos y artistas, todos posando junto a Carlo y su inconfundible pulgar levantado.Y si Carlo era el alma visible de la sala, Adele Crispino era la fuerza indiscutible de la cocina; la dueña real de los fogones, la que daba identidad a cada receta. En la trattoria nacieron anécdotas legendarias: no permitió a Michael Jordan poner ketchup en la pasta, atendió cuentas de hasta 19.000 euros. Todo formaba parte de una magia, que ya no existe de la misma manera… pero que merece ser celebrada, en una trattoria tan extravagante como Mamma Pazzo.

