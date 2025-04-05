Meloso de pulpo y sepia, un arroz milenario

Ni caldoso ni seco. Tendemos a cocinar los arroces hasta que quedan melosos, ni más ni menos, puesto que su textura es más consistente y ... el sabor se concentra mejor en el grano. Esto no es algo nuevo. Se trata de un hábito que surgió a raíz de la presencia árabe en España. Los musulmanes utilizaban un tipo de cazuela más baja que las ollas destinadas a preparar arroces caldosos y, por lo tanto, más cercana al fuego durante la elaboración. Esta cocción más fuerte hacía que el caldo, sencillamente, se evaporara antes.

Casi 500 años después de la expulsión de los moriscos de la Península Ibérica, el arroz se sigue sirviendo meloso. Herencia gastronómica en su máximo exponente. Y en esta ocasión, acompañado de pulpo y sepia. Hoy, en LAS PROVINCIAS, desgranamos esta receta paso por paso para que vosotros, nuestros suscriptores, conozcáis a fondo algunos trucos de cocina clave en su elaboración.

Tiempo total 70 min.

Comensales 2 personas Categorías Arroces Ingredientes 180 gramos de arroz

250 gramos de patas cocidas de pulpo

1 sepia limpia mediana

1 diente de ajo

1 cebolla morada

1 tomate pera

6 centilitros de aceite de oliva virgen extra

Pimentón dulce (1 cucharada pequeña por persona)

Vino blanco (1/2 vaso)

2 hojas de laurel

1 sobre de azafrán (0,1 gr.)

Fumet de pescado (Proporción 4/1)

Cebollino

2 cucharaditas de picada de aceite, ajo y perejil

1 pizca de sal fina

1 cucharadita de pimentón dulce Preparación Lo primero que hay que hacer es preparar un aderezo con aceite, ajo y perejil picado, sal y pimentón dulce. Pintaremos con la mezcla las patas del pulpo de forma uniforme. Recuerda que el pulpo debe estar previamente cocido. A continuación, limpiaremos y cortaremos en dados los chipirones y la sepia.

Seguidamente, echaremos un chorro de aceite de oliva virgen extra en la sartén. Cuando esté caliente, marcamos las patas de pulpo por ambos lados. Cuando estén listas, las retiramos de la sartén y las cortamos en trozos pequeños apartando las puntas para decorar el plato.

Llega el turno del sofrito, la clave de cualquier arroz. Trituramos la cebolla morada hasta que su textura quede pastosa. La sofreímos con un poco de sal fina hasta que reduzca en sus propios jugos. Después incorporamos el ajo troceado en trozos muy pequeños, el pimentón dulce y el tomate. Cuando el sofrito esté listo, añadimos la sepia y los chipirones y los cocinamos. En este punto añadiremos el vino blanco.

Cuando el vino se haya evaporado, añadiremos laurel, sal e incorporaremos el fumet de pescado con una proporción de 4 medidas de fumet por cada una de arroz. Acto seguido, bajaremos el fuego al mínimo.

Una vez el fumet esté hirviendo, añadiremos el azafrán y el arroz, que deberá hervir unos 15 minutos aproximadamente. Removeremos constantemente, sin prisa pero sin pausa.

A mitad de cocción del arroz, incorporaremos el pulpo troceado, reservando las patas para la decoración del plato. Cuando el arroz esté en su punto, añadiremos un toque de cebollino triturado al arroz, dejaremos reposar unos minutos, ¡y listo!

Una receta milenaria

No se puede hablar de una receta auténtica de arroz con pulpo, pues en cada zona se prepara de forma diferente. No obstante, puestos a concretar, esta receta tiene su origen en Portugal y en Galicia, territorios en los que abundan los cefalópodos desde tiempos inmemoriales. La sepia, por su parte, es cuantiosa en zonas como las Islas Canarias, aunque es un plato que, con el tiempo, ha acabado por prepararse en todas partes de España.

Si bien es difícil de especificar el origen de una receta que hibrida influencias de diversidad de territorios y culturas, sí se puede hablar de la razón por la que apasiona a Isa y Raúl, los impulsores de @arrocesconestilo:

«El arroz con pulpo y sepia es una de las recetas que más han gustado a nuestros seguidores. Ya de por sí nos encantaba, pero el recibimiento que ha tenido entre nuestra comunidad es asombroso. Reúne toda la esencia de un arroz de pescado, ¡y cuando lo pruebas te eleva al cielo!».

El truco de cocina

La cocina está plagada de pequeños trucos, detalles que marcan la diferencia y que normalmente se van transmitiendo de generación en generación. Para este arroz, la pareja de @arrocesconestilo nos regala dos recomendaciones:

«El primero es sofreír la sepia sin salarla. De lo contrario, quedará mucho más dura. Con la sepia es mucho mejor añadir la sal después de cocinarla.

«El segundo consejo, importantísimo, tiene que ver con el sofrito: Es indispensable no tener prisa con él. Hay que darle cariño a fuego muy lento hasta reducir por completo todos los ingredientes. En algunas ocasiones, hemos llegado a estar cuarenta minutos reduciendo el sofrito. Creedme: se nota».