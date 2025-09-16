Las mejores paellas del mundo se podrán probar en Valencia a cinco euros

Un miembro del jurado en la edición del pasado año de la World Paella Day Cup prueba una de las propuestas presentadas.

La paella, ese plato tan valenciano conocido en todo el planeta, tiene una fecha marcada en el calendario. Lo sabemos en Valencia, pero cada vez más lo tienen claro en Puerto Rico, Polonia o China. El día internacional de la paella, marcado en el calendario el próximo 20 de septiembre, coincide desde hace ocho años con la final de un concurso en el que doce cocineros llegados desde diferentes países y continentes compiten por llevarse el galardón a la mejor paella. Sí, ese día nos rendimos ante elaboraciones que no reconoceríamos como tales, con un arroz al que se le añaden ingredientes variadísimos.

El objetivo es dar a conocer nuestra paella, una excusa perfecta para que los chefs puedan conocer Valencia, la Albufera, el Mercado Central, sepan cuál es el origen y explicarles cómo se hace la paella valenciana en el lugar donde nació. Porque, en realidad, se trata de un plato de proximidad, aquel al que nuestros antepasados echaban lo que tenían a mano, que en el caso de Valencia era el pollo, el conejo, las judías, pimentón dulce o el garrofó.

En esta edición, que se celebrará en el Tinglado 2 de la Marina, hay algunas novedades, como que el evento se alargará durante todo el día, en dos competiciones, la semifinal y la final. Primero competirán los doce cocineros de doce países llegados de tres continentes, mientras que en la final se enfrentarán los seis chefs que hayan pasado esa primera fase. Así, los asistentes podrán adquirir raciones de paella a un precio de cinco euros, además de presenciar el cocinado. Estas son algunas de las novedades que presentaron ayer la consellera de Turismo, Marián Cano, y la concejala de Turismo, Paula Llobet, la jefa de servicio de Turismo de la Diputación de Valencia, Mª Ángeles García, y el director de la Fundación Visit Valencia, Tono Franco.

La consellera Cano ha destacado que la paella «es un producto nuestro, una seña de identidad que se ha convertido en un plato internacional. Por ello, Turisme Comunitat Valenciana apoyamos este certamen, que conecta Valencia con el mundo y refleja nuestra tradición, nuestra cultura y nuestra manera de entender la vida».

Por su parte, la concejala Llobet apuntó que un plato como la paella, y un evento como el World Paella Day, «son la mejor muestra de nuestro modelo gastronómico y del papel de Valencia como capital de la Despensa del Mediterráneo».

En realidad, esta edición de la World Paella Day lleva cocinándose varios meses, ya que a lo largo del año se han celebrado pruebas clasificatorias en diferentes países por primera vez en la historia.

Así, participarán doce chefs internacionales procedentes de Francia (Frédéric Gallego), Polonia (Łukasz Kaniecki), Dinamarca (Eva Gallart López), Rumanía (Ramona Trujillo Núñez), Bulgaria (Kaloyan Kolev), México (William Téllez), Uruguay (Ian Escobar), Colombia (Andrés Felipe Otálvaro), Brasil (Luis Fernando da Rocha Coutinho), Puerto Rico (Roger Sandoval), China (Cheng Xiao Jie) y Japón (Kenta Seki).

Todos ellos han sido seleccionados por su maestría con el arroz, algunos tras superar las semifinales internacionales celebradas en Piriápolis (Uruguay), Villa de Leyva (Colombia), Osaka (Japón), Burgas (Bulgaria), Puebla (México) y San Juan (Puerto Rico), y otros en votaciones populares en sus países tras lanzar campañas de promoción para hacerse con un hueco en el World Paella Day 2025.

Antes del gran día, los chefs vivirán una experiencia única de inmersión cultural y gastronómica en València. Conocerán la historia de la paella y las grandes despensas naturales de la ciudad de la mano de Chabe Soler, ganadora del World Paella Day 2020 y chef de Villa Indiano; Rafa Margós, maestro paellero; Santos Ruiz, gerente de la DO Arroz de Valencia; y Javier Baixauli, CEO de Original Paella.

De esta manera, el jueves 18 los finalistas descubrirán el ciclo del arroz en L'Albufera. Más tarde, a las 18:00 horas acudirán al estadio Ciutat de València donde se celebrará el sorteo de emparejamientos para las semifinales.

Al día siguiente, acudirán al Mercat Central para fotografiarse con la copa y comprar los ingredientes necesarios para los cocinados del evento. También realizarán una visita guiada por el centro histórico de la ciudad y recibirán una masterclass de paella a cargo de la chef Chabe Soler en Villa Indiano, lo que les permitirá acercarse a la tradición y secretos de la auténtica paella valenciana para convertirse en embajadores por el mundo de nuestra receta auténtica.