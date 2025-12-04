Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

NUEVOS MODELOS RESTAURADORES

Son jóvenes, y piensan distinto: Sardo y Cocleque revientan las normas gastronómicas

Situados en zonas poco concurridas del Cedro y el Cabanyal. Sus propuestas tampoco resultan convencionales, aunque nada tienen que ver entre sí. Aquí dos restaurantes que se atreven a ser libres, porque al parecer, se puede

Almudena Ortuño

Almudena Ortuño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:16

Hay en Valencia un momento muy europeo, signifique lo signifique esto. Si bien es un comentario generalista, ayuda a definir el carácter de los ... restaurantes jóvenes con poco respeto por las normas obsoletas. ¿Por qué hacer lo que todos hacen, y ya sabemos que no funciona? Ahora podríamos hablar de cocinas eclécticas, recetarios internacionales o salsas personalísimas, en ambientes desenfadados y con servicios de tú a tú, pero nos estaríamos quedando en la teoría. Mejor invertir ese tiempo en conocer algunos ejemplos prácticos, porque los barrios de esta ciudad nos están dando infinidad de alegrías. Así lo demuestran Sardo Pasta Bar o Cocleque.

Son jóvenes, y piensan distinto: Sardo y Cocleque revientan las normas gastronómicas