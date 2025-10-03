Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miembros del jurado que decidió los galardones.

La hostelería premia a lo mejor de la cocina valenciana y reconoce al sector de la zona cero

Los galardones 2025 que se entregan el lunes incluyen una mención al cocinero Vicente Riojano y a las bodegas Vicente Gandía, que cumplen 140 años

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:53

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) entregará el próximo lunes en el Auditorio Mar Rojo del Oceanográfico los Premios Hostelería Valencia 2025, ... que como cada año distinguen a las mejores referencias del sector en distintos ámbitos y que además en esta edición no escapan a la coyuntura que sus asociados de la zona cero vivieron durante la dana: el jurado decidió otorgar una serie de menciones especiales a organizaciones y empresas por su ejemplar contribución a mejorar las condiciones de vida de los afectados, encarnadas en organizaciones como World Central Kitchen y Banco de Alimentos de Valencia. También se entregará una mención especial a las empresas hosteleras afectadas que recogerá de forma simbólica Raúl Aliaga, de la Taberna Aliaga de Catarroja.

