La hostelería premia a lo mejor de la cocina valenciana y reconoce al sector de la zona cero

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) entregará el próximo lunes en el Auditorio Mar Rojo del Oceanográfico los Premios Hostelería Valencia 2025, ... que como cada año distinguen a las mejores referencias del sector en distintos ámbitos y que además en esta edición no escapan a la coyuntura que sus asociados de la zona cero vivieron durante la dana: el jurado decidió otorgar una serie de menciones especiales a organizaciones y empresas por su ejemplar contribución a mejorar las condiciones de vida de los afectados, encarnadas en organizaciones como World Central Kitchen y Banco de Alimentos de Valencia. También se entregará una mención especial a las empresas hosteleras afectadas que recogerá de forma simbólica Raúl Aliaga, de la Taberna Aliaga de Catarroja.

Será con toda certeza el momento más emotivo de una gala que también distinguirá a quienes cumple el objetivo con que nacieron los premios: «Reconocer el trabajo y la trayectoria de los profesionales, empresas e instituciones que han contribuido a dignificar y mejorar el sector hostelero de la provincia de Valencia». Por ejemplo, los galardonados de este año. Es el caso del premio a la trayectoria profesional, que recae en el Grupo Portolito, o del distinguido como emprendedor hostelero del año: Román Navarro, de Família Tonyina. En el apartado del diseño en hostelería, el premio se lo llevará Atenea Sky y en innovación y calidad, Nou Gourmet. Maje Martínez recibirá la distinción en el capítulo de comunicación gastronómica e Inés Correira, jefa de Sala de Orobianco, al mejor servicio de sala.

El galardón en el capítulo de gastronomía sostenible será recogido por 2 Estaciones y el de empresa familiar hostelera, por los responsables de Hostal Blayet. Y habrá también un reconocimiento especial, destinado a premiar la fidelidad y apoyo el sector, que irá a parar a Bodegas Vicente Gandía, que cumple 140 años. Durante la gala se entregará también una Mención especial a Vicente Rioja por el centenario del Restaurante Rioja de Benisanó. Todos ellos, premiados por un jurado formado por Sergio Terol, presidente de la Academia de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana, Belén Arias, miembro de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, Cuchita Lluch, miembro de la Real Academia Española de la Gastronomía, la periodista y directora de la guía Hedonista Paula Pons, Mónica Morales responsable del área de Turismo de Cámara Valencia, Luis Valls, chef del restaurante El Poblet (2 Estrellas Michelin), Manuela Romeralo, Premio Nacional de Gastronomía, Nuria Sanz, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Valencia, y los gerentes de Makro, Francisco López y Alexandru Tomesu.