Plato de judieta y patata, en Ansils. LP
UNA VISITA A HUESCA

El hervido, ese plato capaz de hermanar Valencia con el Pirineo

En la pequeña localidad de Ansils (Anciles) un restaurante con el mismo nombre recupera y revoluciona el recetario de tres generaciones. Este es el relato de Iris y Bruno Jordán, quienes regresaron al Valle de Benasque en busca de sus raíces. Hagamos un viaje desde el Mediterráneo a las montañas

Almudena Ortuño

Almudena Ortuño

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:55

No hay otoño como el del Pirineo, cuando la luz todavía suaviza la frialdad de la piedra, y los árboles abrigan las laderas con la ... calidez de sus hojas. Lucen tonos amarillos, ocres, marrones y rojos, anunciando que la vida se apaga, porque así es el ciclo de la naturaleza. Pero es en lo pasajero donde la belleza más conmueve. Atravesamos valles y praderas, sorteamos laderas calizas con flores silvestres, nos perdemos entre hayedos y abetos, y lo hacemos acompañados del persistente rumor del agua. Estamos en las comarcas pirenaicas de Huesca, con cumbres de más de 3.000 metros, algunas situadas en el impresionante Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, al que rodean pintorescos pueblos de montaña. Desde Torla y Bielsa, hasta Boltaña o Aínsa, la carretera acaba conduciendo a Benasque y Anciles; Ansils en aragonés patués. Un núcleo de casas centenarias y calles empedradas, donde la vida transcurre tranquila, y en el que se esconde un restaurante de nombre homónimo que, desde hace no tanto, está revolucionando la cocina del valle y de su generación.

