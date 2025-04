Una hamburguesería de Valencia, reconocida como la mejor del mundo en 2025

Sara Bonillo Valencia Viernes, 4 de abril 2025, 12:00 | Actualizado 13:51h. Comenta Compartir

Dejó de ser hace mucho tiempo la reina de la comida basura para convertirse en la diosa indiscutible del olimpo culinario. Hablamos de la hamburguesa. Actualmente, son pocos los establecimientos gastronómicos que no cuentan en su carta con alguna hamburguesa. Además, cada vez más locales optan por preparar recetas suculentas de este plato que está más de moda que nunca.

Las hamburguesas han pasado a ser un producto gourmet porque no todo vale. Ahora importa, y mucho, la calidad de lo que se utiliza y las combinaciones que se salen de lo clásico y que pueden aportar un toque más selecto a esta comida. Después de probar más de 900 hamburgueserías en más de 63 países, el jurado de The World's Best Burgers, conocida como la Guía Michelín de las Hamburguesas. ha publicado su ranking de las mejores hamburguesas del mundo en 2025.

La enseña valenciana continúa siendo la única hamburguesería no estadounidense en liderar el ranking en toda su historia. El pódium lo completan la norteamericana Pizza Loves Emily y la brasileña Holy Burger con sede en Sao Paulo.

El jurado se ha decantado por Hundred Burgers por su «atención al detalle, su foco extremo en la artesanía y su constante evolución» y ha destacado la «intensidad de sabor cárnico y su perfecto match con el pan demi brioche» de la cadena valenciana.

«Nos encantan especialmente la salsa gochujang de su Loser y el bacon crujiente de su exquisita hamburguesa Singular. La increíble hamburguesa Paul Finch lleva carne madurada durante hasta 120 días y no es apta para cardíacos», aseguran desde el restaurante.

«Las hamburguesas también son realmente saciantes, con un sabroso híbrido de pan de leche demi brioche, que combina a la perfección con el intenso sabor a carne de las gruesas hamburguesas que se deshacen en la boca. Nos impresionan enormemente sus precisos sabores e innovación, y podemos afirmar con seguridad que en Hundred Burgers sirven las mejores hamburguesas del mundo», concluyen.

En el ranking de las 25 mejores hamburguesas del mundo también están presentes otras dos enseñas españolas como son la valenciana Soul Coffee, que ocupa el puesto 10, mientras que la madrileña Briochef se sitúa en el puesto 17.

Mejores Hamburgueserías 2025

1- Hundred Burgers (Valencia y Madrid)

2- Pizza Loves Emily (New York)

3- Holy Burger (Sao Paulo)

4- Au Cheval (Chicago y Nueva York)

5 - Funky Chicken Foodtruck (Estocolmo)

6 - Burger & Beyond (London y Manchester)

7 - Grindhouse Brasserito (Sao Paulo)

8 - Pastis ( Nueva York )

9 - AMBOY Quality Meats and Delicious Burger (Los Ángeles)

10- Soul Coffe Beer (Valencia)

11- Nowon (Nueva York)

12 - Red Hook Tavern (Nueva Yorki)

13- Bleecker (Londres)

14- Lagom (Londres)

15 - Harlem Shake (Nueva York)

16 - Leytonstone Tavern (Londres)

17 - Briochef ( Madrid)

18 - 4 Charles Prime Rib (Nueva York)

19 -Dreamburger (Nashville)

20- Gotham Burger Social Club (Nueva York)

21- Franky's Burgers (Estocolmo)

22- Bread Meats Bread (Edimburgo)

23 - The Food Truck Store (Buenos Aires)

24 - Rekas Burgers (Malmö)

25 - Hamburger America (Nueva York)

Sobre Hundred Burgers

Hundred Burgers, fundada en 2020 por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, cuenta con cuatro restaurantes en Valencia y tres en Madrid y ha supuesto, según el jurado, su nacimiento y buen hacer «ha supuesto un empuje decisivo para la escena hamburguesera en España». La empresa de origen valenciano se caracteriza por elaborar de forma casera y diaria todos los ingredientes de sus hamburguesas, horneando cada mañana el pan demi-brioche y picando a diario la carne dry aged de vaca gallega de sus hamburguesas.

Para Alex González-Urbon, cofundador de Hundred, el reconocimiento supone «la recompensa al enorme esfuerzo y sacrificio de todo nuestro equipo» y «un recordatorio de que priorizar la calidad y la artesanía sobre el crecimiento es el camino correcto». Es el segundo título planetario de Hundred, tras el conseguido en 2024, confirmando a la enseña valenciana como un referente mundial. «Algunos free tours del centro de Valencia paran en la puerta de nuestro local y explican a los turistas que ahí dentro se cocina la mejor hamburguesa del mundo. No hay nada más bonito que eso»- afirma Ezequiel Maldjian - «Ahora tenemos el deber y la responsabilidad de no bajar el nivel y de estar a la altura de este galardón».