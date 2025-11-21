Gana una cata de vino gratis para dos en la histórica Bodega Murviedro de Requena

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:36

Los suscriptores digitales de LAS PROVINCIAS ya pueden participar en el sorteo de una de las seis plazas dobles disponibles para disfrutar de una visita a la Bodega Histórica de Murviedro, en Requena, el sábado 10 de enero de 2026.

La experiencia permitirá recorrer las cuevas del siglo XVIII que albergan el legado vinícola de la localidad. Entre tinajas centenarias, los visitantes podrán conocer de primera mano la historia del vino en Requena. La experiencia incluye una cata de cinco vinos, degustación de producto local y un obsequio final.

La visita dará comienzo a las 11 horas, tendrá una duración aproximada de 60 minutos y está limitada a un máximo de 12 personas. La actividad es exclusiva para mayores de 18 años.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

El Club Gastronómico de LAS PROVINCIAS

El Club de Gastronomía Historias con Delantal, impulsado por LAS PROVINCIAS, tiene el propósito de ofrecer a sus suscriptores digitales experiencias únicas vinculadas al mundo culinario. Incluye catas de vino, sesiones de enoturismo, talleres con reconocidos chefs, clases prácticas de cocina y degustaciones de productos locales. Con un calendario de actividades que se renueva casi semanalmente, el club busca acercar la gastronomía de calidad y las vivencias exclusivas a los amantes del buen comer.

Entre las propuestas que ofrece y que se activarán próximamente en el club, destacan sorteos semanales de menús en Hard Rock Cafe Valencia, degustaciones gratuitas de vino en La Patrona Wine Bar & Bistrot en el barrio de Ruzafa, cursos de cocina con descuentos del 75% en Valencia Club Cocina, tarjetas regalo en restaurantes de lujo y multitud de experiencias gastronómicas diversas.

El proyecto cuenta con una newsletter quincenal que mantendrá informados a los suscriptores sobre las próximas actividades. Con esta iniciativa, LAS PROVINCIAS refuerza su compromiso con ofrecer contenido exclusivo y experiencias personalizadas, transformando la relación con sus lectores en una comunidad participativa centrada en el disfrute y la cultura gastronómica.

