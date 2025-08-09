Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

MI RECETA DE VERANO

La ensaladilla rusa de Carlos Ferrando

Todos tenemos un plato predilecto que nos permite sonreír ante las altas temperaturas. En esta sección mostramos el de algunos amigos de la gastronomía, con su receta infalible para disfrutar de los días más ociosos

Almudena Ortuño

Almudena Ortuño

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:25

Todos queremos conocer la dieta personal de los nutricionistas. Carlos Ferrando no ha venido a contarnos la suya, pero sí a compartir la receta ... más significativa de su verano, con autoría de su madre. Profesional desde hace 18 años, tiene su propia clínica (Nutralab) en Rocafort, el pueblo donde nació. Sin embargo, le conocemos por el cargo que empezó a ostentar en 2019, cuando fue nombrado nutricionista del primer equipo del Valencia CF. «En todo este tiempo he convertido mi pasión por la nutrición, la gastronomía y el deporte en una forma de vida», explica. Por ello, no sólo se centra en el ámbito de la salud y el rendimiento deportivo, sino también en la docencia y la divulgación. «Lo considero fundamental para transformar la manera en la que nos relacionamos con la comida», explica, procurando mantener «un enfoque realista y sostenible, en el que alimentarse signifique cuidar la salud física y mental».

