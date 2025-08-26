Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Roig Arena. R.A

ELPOZO, nuevo patrocinador oficial del Roig Arena

Han cerrado un acuerdo de colaboración de tres años

Redacción

Martes, 26 de agosto 2025, 10:17

El Pozo Alimentación y Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, han cerrado un acuerdo de colaboración de tres años de duración por el que ELPOZO se convierte en patrocinador oficial del recinto.

La marca ELPOZO, la más presente en los hogares españoles en su sector, colaborará en la vertiente gastronómica del recinto a través del desarrollo de recetas exclusivas de la mano del chef Miguel Martí, quien encabeza la propuesta culinaria y de restauración del Roig Arena.

Con esta iniciativa, El Pozo Alimentación quiere ofrecer a las miles de personas que visiten este nuevo recinto construido en la ciudad del Turia una experiencia gastronómica gourmet democratizada a través del sabor de las marcas del grupo.

Para el director de Marketing de El Pozo Alimentación, Pablo Olivares,»esta alianza tiene como objetivo dar respuesta al consumidor que desea degustar soluciones de comida de alta calidad integradas en su ocio, ya sea viendo un partido de baloncesto o escuchando a su cantante favorito. Estamos convencidos de que ELPOZO y sus distintos apellidos de marca ofrecen una propuesta de valor única».

Para Víctor Sendra, director general del Roig Arena, «gracias a esta alianza con El Pozo Alimentación, en el recinto contaremos con sabores únicos y con productos de calidad, en línea con nuestro compromiso de ofrecer la mejor oferta gastronómica posible».

