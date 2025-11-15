DURO: el nuevo concepto de kebab que llega a Valencia con los influencers Javi Maska y Boukie junto a Baovan Los creadores de contenido abren su primer local en Ruzafa

Un nuevo concepto de kebab ha aterrizado en Valencia. Se llama 'Duro' y llega de la mano del grupo Baovan (especializados en pan bao) y de dos populares creadores de contenido valencianos como son Javi Maska y Bouki. Su ambicioso objetivo es elevar a otro nivel este popular manjar con un producto de máxima calidad.

La idea nació del influencer Javier Romero Roig (más conocido como Javi Maska), que se propuso abrir un kebab en Valencia y pidió ayuda a Nacho Sal (CEO y cofundador de Baovan): «Somos gente súper inquieta. Tenemos el proyecto de Baovan que es el de envergadura y recorrido. Pero de repente un día Javi Maska, que es amigo de un amigo, nos dijo 'nos podrías ayudar con esto'», explica Nacho.

«Le dije que había visto un local y les organicé un par de reuniones y en una de esas me propusieron meterme. Yo solo no quería pero con mi equipo de Baovan sí que fui a tope. Javi dijo que tenía a la persona perfecta para que el producto fuera un 10. Era Bouki (Marta García Bou), una persona que traaja como chef privado y hace unas recetas que se te va la olla. Ella empezó con sus frikadas pero luego lo pruebas y entiendes qué dice», añade el responsable de Baovan.

¿Y en qué se diferencia 'Duro' de los kebabs que conocemos? Detalles como crear un pan propio, la carne o la salsas son clave: «Hemos intentado crear una marca de kebabs con amor, ese es el eslogan. Hemos querido evocar al clásico kebab pero con ingredientes de máxima calidad. Traemos babilla de ternera de Ávila de un matadero, la marinamos 24 horas y la entrompamos nosotros. Lo mismo con el pollo certificado con un proveedor local. Hacemos las salsas caseras y algo también muy importante y muy sello de nuestro grupo es que hacemos el pan. En la parte de producto somos artesanales con todo», detalla Nacho a 'Las Provincias'.

Dicho y hecho. Baovan junto a Javi Maska y Bouki se pusieron manos a la obra para abrir el primer local de 'Duro' en Valencia, que está ubicado en el céntrico barrio de Ruzafa, en la calle Calle Pedro III el Grande 36. Además, han apostado por una fuerte campaña de marketing en redes sociales, tratando de aprovechar los 217.000 seguidores con los que cuenta Javi Maska en su Instagram y el más de medio millón de 'followers' de Boukie.

No solo eso, sino también en potenciar la marca de 'Duro', con un llamativo diseño que les ha permitido diferenciarse. Un 'packaging' con su exclusiva caja azul y su logo para que todo aquel que consuma sus kebabs se familiarice con ellos.

Tras el éxito que han tenido con la apertura de Vapor (su nuevo local de dumplings) y la consolidación de su matriz Baovan, 'Duro' ha arrancado de forma inmejorable: «Nació como un proyecto para ser delivery y no estamos consiguiendo abrir por el momento por la gran cantidad de clientes que vienen cada día», celebran.

Planes de futuro

Pero los miembros de Baovan son gente con ganas de reinventarse cada día y ya miran de cara al futuro, con muchos proyectos en mente: «Desde que nos invirtió Pilot Impact hace un año hemos estructurado la empresa para poder potenciar el crecimiento de las diferentes líneas de negocio que hemos abierto. Lo que nos espera para el futuro más inmediato es la apertura del local de baovan en Madrid, en el barrio de Chamberí».

Para el año que viene explican que tienen en mente la apertura de 'Duro' en Madrid en formato delivery, también un local donde se pueda comer allí mismo el kebab en Valencia y también abrir otro establecimiento de 'Vapor'.

