Disfruta de los mejores arroces en el Parque Natural de L'Albufera

Extras Martes, 9 de septiembre 2025, 06:34 Compartir

El Parque Natural de l'Albufera es una explosión de biodiversidad y paisajes naturales a muy pocos kilómetros de la ciudad de Valencia. Se trata de una laguna de agua dulce comunicada con el mar, muy cercano, a través de canales o golas. Esto genera un hábitat muy característico donde se dan cita aves y plantas acuáticas. Más de 350 especies ornitológicas aguardan a los aficionados al birdwatching, que podrán indentificar tanto a las que lo visitan en invierno como a las especies que se reproducen en sus humedales.

Constituye un enclave estratégico para conocer, desde su origen, algunos de los platos más típicos de la zona, ya que el Parque Natural de l'Albufera y los campos de arroz forman paisajes indivisibles. Además, no puedes dejar pasar la oportunidad de probar el sabroso y tradicional guiso del all i pebre de anguilas.

Al encanto natural del parque se une la riqueza etnológica de las poblaciones que lo rodean, como El Palmar. Y te ofrece la posibilidad de observar su riqueza desde sus tradicionales barcas y embarcaciones de vela latina. Para los amantes de la bicicleta es una gran opción y un paseo sencillo, sin desniveles y lleno de puntos donde detenerse a sacar fotografías de gran belleza. Así como contemplar uno de los más bellos atardeceres de la Comunitat.

Hay un Parque Natural de l'Albufera para cada viajero y para todos logrará ofrecer un paisaje o una oportunidad de aventura distinta e inolvidable.

Los campos de arroz (223 km² de arrozales) que rodean la laguna forman parte integral de su paisaje. Este cultivo, arraigado en la tradición agrícola valenciana, ha moldeado el entorno y la forma de vida de las localidades que se encuentran dentro de este Parque Natural.

El sistema de cultivo tradicional, que implica inundaciones controladas y técnicas agrícolas específicas desempeña un papel crucial en la conservación del ecosistema de la Albufera.

De hecho, El Palmar se ha convertido en el lugar privilegiado para degustar arroces en el mismo lugar donde se cultiva. Se dice que fue en El Palmar donde se cocinó la primera paella.

Su cocina tradicional es un referente de la gastronomía autóctona. Más de 30 restaurantes para degustar el arroz valenciano más famoso, la Paella, en el mismo corazón donde se cultiva. Pero no solo paellas, también arròs amb fesols i naps, arroz a banda, llisa adobada, esparden­yà, llobarro y más platos con productos de la pesca artesanal de la Albufera.