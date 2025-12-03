Cómo es por dentro Kora Lluna, el nuevo socio de Camarena en el Cabanyal

Como en casa... y mejor que en la luna. Con todas las ventajas de un hotel. El eslogan publicitario con que promociona sus viviendas Kora ... Lluna, el hotel flexible cuya propiedad acaba de sellar un acuerdo de colaboración con el cocinero Ricard Camarena para que se ocupe de la restauración del establecimiento, apunta hacia ese atributo propio de los locales de esta naturaleza. Una especie de hotel diseñado como si fuera un hogar. Ubicado en la calle Arquitecto Alfaro, dispondrá a partir del primer trimestre del año próximo de una propuesta gastronómica del nivel que distingue al chef de Barx integrada dentro de un complejo con más de 3.000 metros cuadrados de zonas comunes: piscina, gimnasio, espacios de coworking, además del nuevo espacio de restauración. «Todo el conjunto está diseñado para fomentar encuentros reales y una manera de vivir más flexible, moderna y consciente», informa en un comunicado.

¿Y cómo es vivir dentro de Kora Lluna, el mayor complejo de flexliving de Valencia? Las imágenes que ilustran este artículo hablan de «un diseño mediterráneo inspirado en el concepto vivir a la fresca», en palabras de sus promotores. En total, cuenta con 428 estudios y apartamentos apropiados para distintos modelos de estancia, incluidos los llamados nómadas digitales: profesionales que aterrizan en la ciudad y necesitan un alojamiento por poco tiempo a la altura de sus necesidades. Por ejemplo, ofrecemos estudios de 150×190 cm, cocina equipada, terraza y un diseño cuidado «para trabajar, relajarte y sentirte como en casa».

Kora Lluna promueve un nuevo estilo de alojamiento basado en la idea de que «los espacios no son solo para estar, son para vivirlos». Como otros negocios de estas características diseminados en los últimos años por Valencia, se postulan como espacios «para conectar, compartir y sentirte como en casa desde el primer minuto»; es decir, que cuenta con el llamado «Rooftop La Lluna con sus espectaculares vistas», una zona comunitaria llamada «The Patio» o el citado coworking, adaptable a distintas posibilidades para sus residentes, desde talleres a organización de eventos privados, tanto para quienes vivan de continuo como para quienes prefieran estancias cortas.

Los flamantes socios de Camarena, agrupados bajo la marca Kora Living, tienen presencia en toda España. Operan sus complejos bajo tres verticales —Beach, Urban y Flex— para ofrecer sus servicios tanto en enclaves costeros como urbanos a través de las 2.500 unidades alojativas previstas para 2027, Kora Living impulsa un modelo de alojamiento que combina flexibilidad, diseño y conexión real con el entorno. En su comunicado, anuncia que su local del Cabanyal se ha concebido como un espacio orientado a la comunidad, integrando colaboraciones con artistas y proyectos locales, además de apostar por soluciones sostenibles que le han permitido obtener la certificación BREEAM (un sistema internacional para evaluar y certificar la sostenibilidad ambiental de edificios) en la categoría 'muy bueno'.