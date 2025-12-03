Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cómo es por dentro Kora Lluna, el nuevo socio de Camarena en el Cabanyal

Diseño mediterráneo y la filosofía de «vivir a la fresca» distinguen el moderno concepto de alojamiento urbano, con apartamentos y estudios para alojamiento continuo y estancias cortas

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:07

Como en casa... y mejor que en la luna. Con todas las ventajas de un hotel. El eslogan publicitario con que promociona sus viviendas Kora ... Lluna, el hotel flexible cuya propiedad acaba de sellar un acuerdo de colaboración con el cocinero Ricard Camarena para que se ocupe de la restauración del establecimiento, apunta hacia ese atributo propio de los locales de esta naturaleza. Una especie de hotel diseñado como si fuera un hogar. Ubicado en la calle Arquitecto Alfaro, dispondrá a partir del primer trimestre del año próximo de una propuesta gastronómica del nivel que distingue al chef de Barx integrada dentro de un complejo con más de 3.000 metros cuadrados de zonas comunes: piscina, gimnasio, espacios de coworking, además del nuevo espacio de restauración. «Todo el conjunto está diseñado para fomentar encuentros reales y una manera de vivir más flexible, moderna y consciente», informa en un comunicado.

