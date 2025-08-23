Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Enrique López con sus nuevos quesos de larga maduración.
Serbogar, del pastoreo de cabras a la elaboración de quesos artesanos

La quesería de Sot de Ferrer se consolida como referente de productos lácteos en el Alto Palancia

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025

El picacho de Serbogar domina un paraje natural de bosques y monte bajo en el término de Sot de Ferrer. Este toponímico antiquísimo y de aires íberos combina las palabras serbal, árbol de la familia de las rosáceas y la terminación -gar, que se traduce por altura, haciendo referencia a la montaña. Sin duda, este es un enclave privilegiado donde el pastoreo ancestral del mediterráneo continúa vivo en el tercer milenio, a pesar de todas las trabas que la decadencia de la modernidad, la perversa deconstrucción del ser humano y el globalismo han traído para nuestros sufridos conciudadanos dedicados al sector primario. El pastor Enrique López García no se arredró y hace ya algún tiempo que dio el paso transformando la leche de sus cabras de raza murciano-granadina en quesos, en busca de darle valor añadido y sentido a sus desvelos profesionales. En esta aventura comprometida le siguieron sus hijos Andrea y Jorge. Hoy por hoy Enrique confirma que gracias a ello sus rebaños superan ya el medio millar y proporcionando leche de gran calidad para elaborar transformados lácteos.

Rebaños de cabra murciano - granadina.

Cabra y civilización

Es importante poner en valor las características de la leche de cabra en el contexto de la gastronomía mediterránea, recordemos que las regiones ribereñas del Mare Nostrum la cabra representaba siempre el aporte lácteo, más allá de los rebaños de ovejas y obviamente de vacadas, más propias de regiones atlánticas o de alta montaña. La historia de la leche de cabra comienza con la domesticación temprana de las cabras en Oriente Medio hace unos 9.000-10.000 años, lo que las convierte en uno de los primeros animales domésticos utilizados para obtener alimento, leche y recursos. La importancia de las cabras era tal que incluso suplía su leche a la humana en el amamantamiento cuando era necesario, hay evidencias arqueológicas que lo atestiguan desde tiempos prehistóricos y esto demuestra sus bondades nutricionales, por encima de las de la oveja y muy superiores a las de vaca.

Quesos artesanos de Serbogar.

Leche, yogur y queso

La quesería Serbogar se encuentra en el casco urbano de Sot de Ferrer, vale la pena entrar en la localidad y además de comprar quesos y otros lácteos en la quesería visitar la monumental iglesia parroquial de estilo neoclásico, con tesoros pictóricos de Masip o Juan de Juanes y también el palacio fortaleza del siglo XIII Yogures, cuajadas, requesón, leche fresca de cabra es la producción diaria de la quesería. Además se suman quesos de leche pasteurizada con diversas maduraciones, desde los frescos, pasando por los tiernos y ahora los de largas maduraciones. Otros de gran aceptación han sido los quesos al pimentón y los de cortezas lavadas con aceite de oliva.

