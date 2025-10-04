El rulo de cabra madurado de la quesería Arte láctico caprino vence en Montanejos

Chema Ferrer Valencia Sábado, 4 de octubre 2025, 18:53 Comenta Compartir

Un año más, en el marco de la Xª Feria del Queso Artesano de Montanejos (Castellón), se ha celebrado el Certamen de Quesos Artesanos de la Comunitat Valenciana organizado por el Ayuntamiento de Montanejos, la Fundación de Turismo de Montanejos y el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana. En esta edición se han elegido once ganadores en otras tantas categorías diferentes, siendo el Mejor Queso Artesano de la Comunitat Valenciana 2025 el Rulo de cabra madurado de la quesería Arte láctico caprino de Chiva. La misma quesería valenciana ha obtenido dos premios más, el premio con el mismo queso en la categoría de Mejor Queso de coagulación láctica de cabra y el de Mejor Queso con condimentos.

El resto de premiados, en las diferentes categorías, han sido:

• Queso con condimento: Crotin de trufa de Arte Láctico Caprino.

• Pasta blanda: Homenaje Natural, a base de leche de vaca, elaborado por Granja Rinya.

• Pasta prensada mezcla: Queso Semi-curado mezcla de Quesería San Antonio.

• Pasta prensada de oveja: Queso curado de oveja Els Massets.

• Pasta prensada de vaca: Queso curado de oveja Els Massets.

• Pasta prensada Cabra: Pell florida de cabra de Quesos de Catí.

• Coagulación láctica: Rulo madurado de cabra de Arte Láctico Caprino.

• Queso fresco: Servilleta cabra de Granja Rinya.

• Queso azul o con mohos internos: Queso azul de Tot de Poble.

• Leches fermentadas y cuajadas: Yogur natural de queso de oveja de Els Massets.

Además, en esta edición se ha entregado un premio al queso foráneo presente en la feria, dado que son varias las queserías de otras regiones de España las que han acudido a la feria. Este ha recaído en el queso queso de cabra ecológico Tizne negro, de la quesería El Cerrón de Fuente Álamo (Albacete).

El jurado en acción durante el concurso. Venta y degustación de quesos durante la Feria de Montanejos. Trece queserías valencianas acudiron a la cita. Diversidad quesera valenciana. Quesos frescos valencianos.

El jurado, presidido por José Manuel Manglano, de Charcuterías Manglano, ha estado formado por un elenco de especialistas del sector láctico, cocineros y sumilleres, y relacionados con la producción agroalimentaria.

Un queso de origen francés

El queso de cabra tiene en el rulo y la coagulación láctica, una de sus especialidades. Este es un queso elaborado a partir de leche pasteurizada en España y que tuvo su origen histórico en la localidad francesa de Saint Mauré, donde los más excelsos se elaboran con leche cruda.

Uno de los mejores valedores en nuestro país de esta modalidad quesera ha sido la quesería Arte Láctico Caprino, fundada en el año 2007 en la Vall D`Uixó. Allí comenzó a hacer quesos de coagulación láctica a partir de leche de sus propios rebaños de cabras de la raza murciano-granadina. El departamento de I+D comenzó a desarrollar nuevos formatos a partir de este queso, que incluían, además del clásico rulo madurado con penicilium, los rulos frescos con mermeladas, frutas confitadas, ahumados, especias… En el año 2013, se trasladaron definitivamente a Chiva, donde inauguran unas modernas instalaciones dirigidas por Javier Senent Belenguer, heredero de la tradición quesera familiar y alma mater del proyecto. En la actualidad, sus productos triunfan tanto en el mercado español como en las exportaciones.