FOTOS/ Nueva edición de Miradas

Chema Ferrer

Chema Ferrer

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:09

El pasado lunes 22 de septiembre CaixaFórum Valencia acogió la sexta edición de la jornada profesional MIRADAS, una cita clave y consolidada para el sector de la hostelería en la Comunitat Valenciana organizada por la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) y CONHOSTUR.

