Casa La Abuela de Xàtiva: 75 años sirviendo tradición El emblemático restaurante fue fundado en 1950 por María Pastor y Manuel Reig y se mantiene en el mismo lugar con la segunda y tercera generación de restauradores

Ricardo Reig y Pepe Reig, tercera y segunda generación de la Casa, muestran su plato estrella: el arròs al forn.

B. González Xàtiva Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:12 | Actualizado 16:22h. Comenta Compartir

Trabajar, trabajar y trabajar. Ese es el secreto de 'Casa La Abuela' , el emblemático restaurante de Xàtiva para permanecer 75 años y, además de la mano de la misma familia fundadora. Pepe Reig, es la segunda generación que se hizo cargo del establecimiento y aunque tiene edad para retirarse, se mantiene aún al frente, con su hijo, Ricardo Reig, como gerente.

«Hemos aguantado tanto tiempo porque hemos seguido trabajando y no tener miedo de lo que pase. Si la cosa va mal...continuamos trabajando», asegura Reig padre, quien asegura que el peor momento que han vivido fue durante la panadería del Covid-19.

Pero reconoce que cuando sopesó bajar la persiana fue en la crisis económica de 2008. «Estábamos tan mal que intentamos vender el establecimiento. No nos salió comprador y decidimos seguir. Aunque nos recuperamos un poco, aún seguimos arrastrando aquella crisis», asegura.

Pese a todos los altibajos lo cierto es que han llegado a cumplir tres cuarto de siglos consiguiendo ser parte del adn xativí. Pepe lo sabe: «La misma inercia asocia Xàtiva con la Casa La Abuela. Prueba de ello es que vienen clientes cuyos padres hace 40 años que venían aquí a comer».

Calle la Reina, 17, «bueno, ahora parece ser que es 15». Es otra de sus señas de identidad: se han mantenido siempre en el mismo emplazamiento. Y también han seguido siendo fieles a su cocina. Pepe apunta que Xàtiva se asocia, en el mundo de la restauración, con Casa La Abuela. Igualmente cualquier setabense o cliente asocia Casa La Abuela con el arroz al horno. El plato tradicional de Xàtiva y su plato estrella. «Hay sábados o domingos que en todas las mesas hemos servido arroz al horno», asegura. Eso sí, hay que encargarlo previamente porque se cocina cada cazuela para cada cliente.

Ampliar Imagen de Casa La Abuela en sus inicios den los años 50. LP

Pepe apunta que alguna vez han intentado innovar con algún plato nuevo, pero que lo que triunfa siempre son los tradicionales: los arroces. «Ahora la gente come mucho arroz».

El edificio de Casa de la Abuela se ha conservado aunque han realizado reformas, principalmente en la cocina. En el año 67 eliminaron el horno de leña para instalar el gas y psoteriormente han realizado otras dos actuaciones para modernizarla.

Para Reig también ha sido clave contar con personal que les ha sido fiel. «Cuatro personas se han jubilado. Hace tres años, un camarero que estuvo 40 años con nosotros».

En 75 años son muchas las personas y personalidades que han degustado el arroz al horno de Casa la Abuela. Pepe dice no recordar nombres, pero la discreción es una de las reglas del restaurador. No obstante reconoce que han sido muchos famosos de los diferentes sectores: toreros, futbolistas, cantantes, actores y actrices, periodistas... unas paredes que guardan mucha historia y muchos secretos.

De estos 75 años destaca la evolución de los clientes. «Ahora hay más civismo que en los años 60. Ha cambiado mucho la forma de estar en un bar. La gente se comporta de otra manera», explica.

Ampliar Servicio en Casa de la Abuela, en uan imagen de archivo. P.C.

¿El futuro? Pepe se muestra positivo, pero es consciente de que la decisión está en manos de su hijo. «Yo voy cumpliendo años y es el que viene detrás el que tiene que decidirlo. De momento sí está dispuesto».

El restaurante inició su recorrido en 1950, de la mano del matrimonio María Pastor Ferri y Manuel Reig Sanchis, naturales de Ontinyent y Albaida, respectivamente. Hasta finales de los años sesenta, fue una casa de comidas de ambiente muy casero y bodega que dispensaba vino a granel.

La clientela del restaurante era, mayoritariamente, la formada por trabajadores de la zona puesto que por entonces, la calle de la Reina estaba en el extrarradio del núcleo urbano, repleto de talleres profesionales. También era el sitio preferido de los ferroviarios, no en vano, la estación de Xàtiva fue las segunda en construirse en la Comunitat.

El fundador, Manuel Reig, falleció en 1960. Mientras que María continuó ayudando en los fogones hasta 1988, cuando se jubiló. Desde entonces sus hijos y sus nietos han continuado manteniendo el espíritu gastronómico del establecimiento.

