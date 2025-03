Trotamundos renueva su carta coctelera

Chema Ferrer Valencia Sábado, 29 de marzo 2025, 06:26 Comenta Compartir

Disfrutar de lo mejor de la coctelería valenciana fue posible tras la apertura del bar Trotamundos en los bajos del hotel Only YOU de Valencia (lo que fue el hotel Astoria). Con la llegada de la primavera, presenta su nueva carta de cócteles: una propuesta innovadora que captura la esencia de la ciudad utilizando ingredientes locales en sus elaboraciones. La carta, diseñada por los prestigiosos bartenders Iván Talens y Francesco Becci, rinde homenaje al Mercat Central, epicentro de la tradición y la riqueza gastronómica valenciana. Cada cóctel cuenta una historia líquida cuidadosamente elaborada con productos de la huerta valenciana, reconocida como Patrimonio Agrícola Mundial. Cítricos vibrantes, frutas frescas y una cuidada selección de ingredientes autóctonos se combinan para ofrecer una experiencia única en cada sorbo. El objetivo de esta nueva carta es hacer viajar a los clientes a través de los aromas y sabores más representativos de Valencia, manteniendo un equilibrio entre innovación y respeto por la tradición. Además, esta propuesta se puede acompañar con sushi bites by SLJV Valenciacada tarde y noche y se completa con DJ en vivo todos los viernes de 21:00 a 00:00 horas.

Tributo al legado gastronómico de Valencia

El Mercat Central no es solo un punto de encuentro para amantes de la gastronomía, sino un símbolo del modernismo y la historia comercial de la ciudad desde el siglo XIX. Inspirados en su esencia, Talens y Becci han creado una carta que refleja la autenticidad y el carácter de Valencia, fusionando tradición y vanguardia en el arte de la coctelería. Cada cóctel ha sido diseñado para resaltar los productos de proximidad, con combinaciones que realzan la riqueza de la despensa valenciana.

Ampliar La barra coctelera del Trotamundos. LP

Entre las creaciones más destacadas de esta nueva carta, los clientes podrán degustar cócteles elaborados con naranjas, limones y hierbas frescas de la región, así como innovadoras fusiones con ingredientes sorprendentes que trasladan la esencia del Mediterráneo. Así, destacan nombres como Pomelita, con tequila Patrón Silver, Campari, zumo de pomelo, sirope de azúcar, sal cítrica; Arroz y tartana, con ginebra Roku, lima, licor de arroz, té negro, textura y lavanda; AOVE Sour, con ginebra Hendricks, mezcal Contraluz, Saint Germain, lima, bitter de oliva, sirope de pepino, textura, gotas de aove y tomillo limonero; El Cremaet, con ron añejo Bacardi Carta Negra macerado con limón, café espresso, licor de café y sirope de canela; o Mercatiki, con Jim Bean Bourbon, triple sec, lima, sirope de banana, orgeat, y ginger beer.

La carta también incluye opciones sin alcohol, como El Pardalet, con mango, sirope de mandarina, limón y ginger ale, ideales para quienes buscan disfrutar de una experiencia refrescante sin renunciar al sabor y la creatividad. Además, el equipo de Trotamundos ha trabajado en una presentación única para cada cóctel, cuidando cada detalle desde el vaso hasta la decoración, para que cada bebida sea una experiencia sensorial completa. Esta coctelería busca así ser un punto de encuentro para los amantes de los buenos tragos, ofreciendo un ambiente acogedor y cosmopolita en pleno corazón de la ciudad de Valencia.