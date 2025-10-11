Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Degustaciones durante la feria. LP
ALIMENTOS TRADICIONALES

Lo mejor de la gastronomía valenciana se da cita en Utiel

La feria Utiel Gastronómica volverá a celebrar el concurso popular de corte de jamón

Chema Ferrer

Chema Ferrer

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:28

Una nueva edición de la Feria Utiel Gastronómica se celebrará del 17 al 19 de Octubre en el Paseo de la Alameda de Utiel. Esta será su XXVIII edición, mostrando la fortaleza del evento y su aceptación por el público valenciano. En las casetas presentes se podrá disfrutar de numerosos productos de cercanía, los vinos de la DO Utiel-Requena, platos tradicionales y degustaciones gourmet que se combinarán con exhibiciones de cocina, concursos y música en directo... Sin duda una nueva convocatoria cargada de actos para dejarse llevar con todos los sentidos.

El concurso de corte de jamón durante la feria. LP

Concurso de Corte de Jamón Amateur

En su calendario se vuelve a convocar el Concurso de Corte de Jamón Ciudad de Utiel dirigido a profesionales y contando con una animadísima vertiente amateur, hay que inscribirse. También se confirma la convocatoria del Concurso Gastro Chef Junior, para que los más pequeños disfruten paso a paso de la elaboración de platos tradicionales y de cocina gourmet. Las visitas guiadas « Utiel en tu Interior» permitirá al visitante conocer los enclaves históricos, culturales y de naturaleza más destacados. No faltará a la cita la Feria de la Maquinaria Agrícola de Utiel, que volverá a repetir con una nutrida representación de empresas del sector.

El Ayuntamiento de Utiel ha preparado un intenso programa de actividades, de ahí que este año la feria vuelve a ampliar su horario. Se adelanta la inauguración de la Feria al viernes por la mañana y los visitantes podrán disfrutar de la gran variedad de degustaciones y de actividades paralelas desde las 11 de la mañana y hasta las 12 de la noche durante todo el fin de semana.

