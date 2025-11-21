El bar que sirve la mejor coca de Valencia

La mejor coca de Valencia se saborea mirando al mar: en la segunda edición del certamen Ruta de les Coques, organizado por la cervecera Ambar ... ya tiene ganadora: la coca del restaurante Front, que este lunes ha conquistado al jurado con una receta compuesta por ragut de mar, pulpo seco, katsuobushi y salicornia. Así lo decidió un jurado convocado para la ocasión, que se rindió a la propuesta presentada por el local enclavado en la Marina, dentro del edificio The Terminal Hub. Un bar que aúna a las delicias de su carta eso que llaman vistas incomparables y ahora suma la aportación de su premiada coca a ese placer de saborear sus creaciones con el mar a los pies

El tribunal que dictó sentencia se dejó seducir por una receta donde destacó tanto su presentación, como su originalidad y (en efecto) su sabor a mar. Las otras cuatro recetas que han llegado a la final del evento fueron las elaboradas por otros establecimientos de prestigio: Beirut, Camiri, Glops i Llandes e IDEM, propuestas también valoradas positivamente por su combinación de ingredientes y reinterpretación de la coca tradicional. Por ejemplo, la de Beirut se componía de shawarma y hummus de berenjena ahumada, aderezada con yogur, granada en dos texturas, gel de naranja, hierbabuena y piñones tostados. La de IDEM, por su parte, era una coca de tomates datterino, lardo di colonnata y queso Doña Casilda. Camiri apostó por una de molleja de corazón de ternera, tuétano asado al olivo, torreznos de chuleta madurada y beurre blanc de setas y encurtidos. Por último, Glops i Llandes sirvió una coca de crema de shiitake con lima, cebolla confitada con dashi, setas salteadas con jengibre, soja y canela, mahonesa de lima e higos frescos.

Culminaba con este sabroso festín un certamen que arrancó el pasado 3 de noviembre «con el objetivo de reivindicar esta receta tradicional de la gastronomía mediterránea», invitando a dieciocho locales de Valencia a reinterpretarla de manera creativa. Entre ellos también estaban Alenar, Borgia Wine Bar, La Chata Ultramarinos, La Vendetta, La Santa Fe, Fets, Zalamero, Tocar Mare, Ciro, Timoteo y Bikini. Durante varias semanas, el público ha degustado las cocas participantes maridadas con una cerveza Ambar en los distintos establecimientos, al mismo tiempo que votaba por su favorita a través del QR alojado en los posavasos. De ese voto popular salieron las cinco finalistas y de la elección del jurado, la proclamación de Front como la mejor coca, un reconocimiento que consolida su oferta «como uno de los referentes gastronómicos en Valencia».

La coca ganadora se podrá seguir probando durante un mes, mientras que el resto de cocas dejarán de estar disponibles hasta que dé comienzo la próxima edición de la ruta con nuevos participantes y propuestas.