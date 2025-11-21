Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juan Torres, chef gastronómico de El Alto, y Pablo Pascual, jefe de cocina de Front.

El bar que sirve la mejor coca de Valencia

Dieciocho locales participaron en la segunda edición del certamen , que proclamó como ganador a Front, el establecimiento ubicado en The Terminal Hub que se impuso con una creación reconocida por su originalidad «y sabor a mar»

El descubridor

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:12

Comenta

La mejor coca de Valencia se saborea mirando al mar: en la segunda edición del certamen Ruta de les Coques, organizado por la cervecera Ambar ... ya tiene ganadora: la coca del restaurante Front, que este lunes ha conquistado al jurado con una receta compuesta por ragut de mar, pulpo seco, katsuobushi y salicornia. Así lo decidió un jurado convocado para la ocasión, que se rindió a la propuesta presentada por el local enclavado en la Marina, dentro del edificio The Terminal Hub. Un bar que aúna a las delicias de su carta eso que llaman vistas incomparables y ahora suma la aportación de su premiada coca a ese placer de saborear sus creaciones con el mar a los pies

