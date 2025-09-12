Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El bocadillo ganador «Torrezno Brie» LP

El bocadillo con torreznos de Soria que derrotó al covid y la dana

El bar Casa Nova de Albal combina bocadillos gourmet con producto de extrema calidad, tapas de sabor contundente como la oreja o la tortilla de patatas, y un cremaet que ya es parada obligatoria para muchos clientes

Nacho Roca

Albal

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:01

El Bar Restaurante Casa Nova, situado en la calle 9 d'Octubre número 82 de Albal, se ha consolidado como un referente de la cultura ... del almuerzo en la comarca. Un local donde se almuerza de verdad, con raciones generosas, atención cercana y una carta capaz de sorprender incluso al paladar más exigente. Borja Gimeno, su propietario, lleva al frente del bar desde hace seis años. «Cuando vino la pandemia no llevábamos ni un año abiertos. Fue muy complicado, pero nos obligó a replantear el negocio. Pasamos de una vitrina con menús más tradicionales a introducir la carta, y de ahí nació lo que somos ahora», recuerda. Esa apuesta derivó en catorce bocadillos premium, elaborados con mimo y con materia prima de primera.

