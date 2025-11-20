Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Azkárraga, en el bar del Colegio de Ingenieros, a punto de almorzar. Iván Arlandis

Mis almuerzos con gente interesante: José Azkárraga, biólogo

Hay un nombre en Valencia que lo sabe casi todo de casi todo: un personaje del Renacimiento que acumula saberes, sabe cómo transmitirlos y además no se da importancia

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:48

Hay un hombre en España que lo hace todo, cantaban los Astrud. Y hay un hombre en Valencia que lo sabe casi todo de casi ... todo. Se llama José Azkárraga, tiene nombre de calle en efecto (luego iremos con esa veta de su personalidad) y tal vez usted lo haya visto deambulando por la ciudad, sin prisa pero sin pausa. El caso es que este hombre no para. Desmiente su condición de jubilado y apacible abuelo entregado al cuidado de su prole con una incesante actividad que ejecuta, paradójicamente, en el mismo tono pausado con que habla. El tono con que te informa de su apabullante agenda, siempre en modo multitarea. Una suerte de Leonardo a la valenciana, que acumula saberes en distintas ramas del conocimiento mediante un ejercicio memorístico igualmente ejemplar. No hay fecha que no mencione de carrerilla ni hito histórico que no cite con idéntica precisión de ferroviario suizo ni acontecimiento ciudadano, incluida la letra pequeña del quehacer diario. Hablando de agenda, la suya (o la de su móvil) es también mayúscula. Puede concluirse que Azkárraga conoce a todo el mundo o, con más exactitud, que conoce más o menos bien a todo aquel que merezca la pena. Valencianos como él que guardan algún atributo memorable, con la particularidad de que si alguien profundiza en su corazón deberá reconocer que su veta más sensible está dedicada al Jardín Botánico, a cuyos ejemplares habla por su nombre y además tutea. El recoleto rincón de Valencia que recorre como si fuera el pasillo de su casa, cuya trayectoria repasa como si estuviera escribiendo su biografía y repasando mil veces cada detalle. Por ejemplo, cuando parecía un zoo: aquel olvidado Jardín Botánico donde también se custodiaron animales.

