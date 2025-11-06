El aceite nacido en la Comunitat que se cuela entre los cien mejores AOVE del mundo

La décima edición de la Guía Evooleum, considera una especie de biblia del mundo del aceite, acaba de dictar sentencia: en sus páginas se recopilan ... los 100 mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo, merecedores de entrar en el Concurso Internacional a la Calidad del AOVE. Se trata del certamen más influyente que existe en la actualidad, cuya edición de este año ha señalado como el mejor AOVE del mundo de la campaña 2024/25 al Monini Monocultivar Coratina, un monovarietal italiano, el aceite que más veces ha conquistado este preciado galardón. Completan el podio el sudafricano De Rustica Estate Collection Coratina y un aceite españoL, el manchego Valdenvero Hojiblanco, cuya productora se alza también con el Premio a la Mejor Mujer Productora y Mejor Maestra de Almazara.

Las buenas noticias para España prosiguen en el top 10, porque en esa elitista relación se incorporan otros aceites con ADN nacional. En el octavo puesto figura Señorío De Camarasa (95 puntos), de variedad picual y origen en Jaén, mientras que el noveno es Parqueoliva Serie Oro, elaborado en Córdoba con las variedades: picuda, hojiblanca. También es cordobés el décimo clasificado, Rincón De La Subbética, de la variedad hojiblanca. El listado incluye referencias de once países (Italia, Croacia, Portugal, Grecia, Marruecos, Brasil, Turquía, Francia, Sudáfrica y China), además de España, mayor productor mundial de aceite de oliva, que coloca nada menos que 67 AOVE -44 de ellos andaluces-, seguida a gran distancia por Italia, con 16, en un listado en el que figuran 38 zumos ecológicos y otros 28 con Denominación de Origen Protegida (DOP).

Como siempre, los grandes protagonistas de este imprescindible manual oleícola son ese centenar de AOVE, pero además de por su calidad, también se premian los mejores diseños de packaging, los 20 mejores pequeños productores de AOVE -con menos de 2.500 litros por campaña- y los 10 vírgenes extra más saludables según su contenido en polifenoles. Una lista de gran prestigio que incluye una referencia de la Comunitat: el aceite Ma'Sarah Lecciana, alumbrado en Pinoso (Alicante), en la comarca del Medio Vinalopó, por la almazara Casa de la Arsenia, cuya historia se remonta a finales del siglo XVIII.

Se trata de una empresa dedicada a la elaboración de AOVE de máxima calidad, hasta el punto de que todos los cultivos e instalaciones están certificados como ecológicos por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV). Ma'Sarah Lecciana, que repite, por segundo año consecutivo, presencia en el TOP100 de EVOOLEUM Awards, procede de aceitunas de la variedad lecciana cultivadas en suelos calizos y de textura franco-arenosa que se benefician de un clima mediterráneo semiárido con escasa pluviometría y una media anual de más de 3.000 horas de sol, de las que se obtienen aceites potentes en aromas y sabores que expresan su carácter mediterráneo. El resultado, uno de los cien mejores del mundo.