Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón

El aceite nacido en la Comunitat que se cuela entre los cien mejores AOVE del mundo

Ma'Sarah Lecciana, alumbrado en Pinoso por la almazara Casa de la Arsenia, repite por segundo año consecutivo en la prestigiosa lista

El descubridor

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

La décima edición de la Guía Evooleum, considera una especie de biblia del mundo del aceite, acaba de dictar sentencia: en sus páginas se recopilan ... los 100 mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo, merecedores de entrar en el Concurso Internacional a la Calidad del AOVE. Se trata del certamen más influyente que existe en la actualidad, cuya edición de este año ha señalado como el mejor AOVE del mundo de la campaña 2024/25 al Monini Monocultivar Coratina, un monovarietal italiano, el aceite que más veces ha conquistado este preciado galardón. Completan el podio el sudafricano De Rustica Estate Collection Coratina y un aceite españoL, el manchego Valdenvero Hojiblanco, cuya productora se alza también con el Premio a la Mejor Mujer Productora y Mejor Maestra de Almazara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  3. 3 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  4. 4

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  5. 5 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  6. 6

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  7. 7 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  8. 8

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  9. 9

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  10. 10 El pueblo que representará a la Comunitat Valenciana en el famoso concurso de Navidad de Ferrero Rocher

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El aceite nacido en la Comunitat que se cuela entre los cien mejores AOVE del mundo

El aceite nacido en la Comunitat que se cuela entre los cien mejores AOVE del mundo