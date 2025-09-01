Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

¡¡Firmes!!

VICENT RAMON CALATAYUD

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:52

De la mili recorde la veu que imponia el tinent, quan realisàvem l'instrucció. ¡Firmes! era crit, orde d'atenció per al cos i disponibilitat ... per a l'ànim; posant-nos ferms i ben plantats: quedàvem aguardant lo que se nos manara. Ve lo dit a conte d'unes cíniques queixes i repte, al cantó d'accions, com ordenades als apesebrats, per a defendre lo que no cal: un ent, sobre una llengua, que apenes citen en substantiu, per a millor camuflar son devindre catalí. La gronsa a on acaba tot el seu cant valencianer, és sufraguiste del pancatalanisme. Sí, sí eixa moda que tant nos està destorbant, enguerrant-nos ací i molestant inclús en Europa. Dient-li 'batalla' nos la desfermaren en els 70 i hui, el mal que nos empeltaren el porguen els escolars. Si s'intenta remeyar, com posara en perill sous i prebendes, pensen en salvar-ho, manant ¡firmes! als acòlits.

