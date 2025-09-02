Con un tributo a 'La Oreja de Van Gogh': programa completo de las Fiestas de la Mare de Déu de El Puig de Santa María 2025 Con actos tanto religiosos como de entretención para todas las edades

Concierto del grupo La Oreja de Van Gogh

Florencia Goycoolea Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

El municipio valenciano, el Puig de Santa María, se prepara un año más para sus Fiestas Patronales en honor a Mare de Déu del Puig. A partir del Jueves 4 de septiembre, hasta el domingo 14 del mismo mes, son casi dos semanas en donde la localidad vive sus fiestas con cariño y tradición. Además, este año tienen un valor especial, ya que tres matrimonios de Camareras y Clavarios, han decidido mantener la tradición confirmando su continuidad.

El programa de actos que ha publicado el Ayuntamiento cuenta con un abanico enorme de actividades y espectáculos tanto religosos, como de ocio y entretención para todo el pueblo y los turistas que quieran asistir. Aptos para todos los públicos, de manera que sea una estancia para celebrar en familia.

Programa completo

Miércoles 3 de septiembre - Reparto de ingredientes

18:00-20:00h: Los ingredientes para la paella se recogerán en el hogar de jubilados. El Ayuntamiento obsequiará al vecindario todo el 'arreglo' de la paella, excepto el aceite, la carne y el garrofón.

Jueves 4 de septiembre - Inicio de las fiestas y Pregón

- 20:00h: Entrada de la murta. Pasacalle desde la plaza del Cant Valencià hasta la plaza del Ayuntamiento. Con la colaboración de la Asociación cultural esportiva Sant Antoni del Puig de Santa María.

La Entrada de la murta es el acontecimiento que anuncia que empiezan las fiestas patronales

- 22:45h: Pregón de fiestas (balcón del Ayuntamiento).

Al fnalizar se repartirá horchata y fartons a las personas asistentes.

- 23:30h: Ronda de Cant Valencià. Se Iniciará en la plaza del Ayuntamiento y continuará por las casas de los Clavarios y Camareras. Se visitarán las calles engalanadas.

Viernes 5 de septiembre - Noche de paellas

- 21:30h: Gran noche de paellas (alrededor del Monasterio).

- 00:00h: Después de cenar, empezará la 'Súper fiesta' con la orquesta 'Montecarlo' y la actuación de un DJ del 'Grupo Montecarlo'.

Sábado 6 de septiembre - Día de la ofrenda

- 12:00h: Volteo general de campanas para anunciar los días grandes de la fiesta.

- 19:30h: Concentración de asociaciones y entidades en el centro cultural La Marina para participar en la ofrenda de flores.

A continuación pasacalle por las calles del pueblo con el Grupo de Tabaleters y Dolçainers y la Unión Musical Santa María del Puig.

- 20:30h: Ofrenda popular de flores a la patrona.

- 21:00h: Cena popular de sobaquillo.

- 00:00h: Tributo a la Oreja de Van Gogh (Plaza del Cant Valencià). Al acabar, actuación de un Dj a cargo de 'Montecarlo representaciones'.

Domingo 7 de septiembre - Primer día de la Mare de Déu

- 08:00h: Disparo de salvas en honor a la Mare de Déu.

- 11:00h: Pasacalle de la corporación municipal desde la Plaza del Ayuntamiento acompañada por el Grupo de Tabaleters y Dolçainers y por la Unión Musical Santa María del Puig que recogerán a los clavarios y camareras.

- 12:00h: Solemne misa cantada con la participación de la Coral Julio Ribelles.

- 14:30h: La traca. Desde la calle Mayor hasta la explanada del Monasterio, donde se prenderá fuego a una gran mascletà.

- 19:00h: Pasacalle con la Unión Musical del Puig de Santa María y el Grupo de Tabaleters y Dolçainers para recoger a los Festeros y festeras.

- 20:00h: Procesión en honor a la Mare de Déu por las calles habituales. Al acabar, se disparará un ramo de fuegos artificiales.

- 00:00h: Gran noche de humor.

Lunes 8 de septiembre - Segundo día de la Mare de Déu

- 08:00h: Disparo de salvas en honor a la Mare de Déu.

- 11:00h: Pasacalle de los clavarios y camareras acompañada por el Grupo de Tabaleters y Dolçainers y por la Unión Musical Santa María del Puig que recogerán a la corporación municipal.

- 12:00h: Solemne misa cantada con la participación de la Coral Julio Ribelles.

- 14:30h: La traca. Desde la calle Mayor hasta la explanada del Monasterio, donde se prenderá fuego a una gran mascletà.

- 19:00h: Pasacalle con el Grupo de Tabaleters y Dolçainers para recoger a los clavarios y camareras.

- 20:00h: Segunda procesión en honor a la Mare de Déu por las calles habituales. Al acabar, se disparará un ramo de fuegos artificiales.

- 00:00h: Gran espectáculo 'Musical Legends'.

Martes 9 de septiembre - Día de los niños y niñas

- 11:00h: Pasacalle de los clavarios y camareras, acompañados por la Unión Musical Santa María del Puig para recoger a la corporación municipal.

- 12:00h: Solemne misa en memoria de los cofrades difuntos.

- 18:00h: Espectáculo de teatro 'Pilots'. Saldrá de la plaza del Ayuntamiento y terminará en la plaza de la Conserveta.

A continuación se ofrecerá para merendar horchata y fartones a los más pequeños.

Miércoles 10 de septiembre - Día de los mayores

- 21:00h: La cena de los mayores (Plaza del Cant Valenciá del Puig).

- 22:30h: Después de cenar será la hora de disfrutar de una gran noche con el espectáculo 'Sin más', recordando a 'Lina Morgan', con la actriz cómica Alicia Casañ junto al ballet de Rodry Santos.

Jueves 11 de septiembre - Cena solidaria

- 21:30h: Cena solidaria (Plaza del Cant Valenciá del Puig). La recaudación se destinará a Cruz Roja, Cáritas, Adispuig y la Asociación Española contra en Cáncer.

- 23:00h: Espectáculo de hipnosis de Jeff Toussaint, a cargo de 'Frescultura'.

Viernes 12 de septiembre - Cabalgata

- 18:00h: Gran cabalgata humorística (desde la Plaza del Cant Valencià del Puig y finalizará en el mismo lugar).

Al acabar la cabalgata se hará el reparto de bocadillos y bebida en la misma plaza.

- 21:30h: Para continuar la fiesta, discomóvil con Jesús Rosa, a cargo de 3XL producciones.

- 23:00h: Gran castillo de fuegos artificiales.

Sábado 13 de septiembre - Tiro y Arrastre y Día de la Volta a Peu

- 10:00h: Concurso de Tiro y Arrastre (calle Almenares).

XXXIII Edición de la Volta a Peu 8K 2025 por el circuito urbano

- 18:00h: Salida de las pruebas infantiles.

- 19:30h: Salida de la prueba absoluta.

Domingo 14 de septiembre - Tiro y Arrastre y Día de la Bicicleta

- 10:00h: Concurso de Tiro y Arrastre (calle Almenares).

XXVI Vuelta Vila del Puig

- 10:30h: Día de la bicicleta (salida desde la Plaza del Ayuntamiento).