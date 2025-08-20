Con un tributo a Nino Bravo: Programa completo de las Fiestas de Jarafuel 2025
Con espectáculos, música en vivo y juegos para niños
Florencia Goycoolea
Valencia
Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:42
Otro año más, el municipio de Jarafuel, ubicado en la provincia de Valencia, celebra sus Fiestas 2025 en honor a San Coronado y Santa Catalina. Comenzaron el pasado lunes 18 de agosto y finalizarán el próximo 24 del mismo mes. Una fecha muy esperada por sus habitantes, quienes participarán diariamente de las distintas actividades y espectáculos que la Comisión de Fiestas 2025 ha organizado.
Una semana llena de música, tradición, risas y momentos únicos para vivir. Cabe destacar que la programación podría sufrir cambios, que se anunciarán por las redes sociales de las fiestas.
Programa completo
Miércoles 20 de agosto
- 16:00h: Canoas en la balsa.
- 00:00h: Presentación de la reina, rey, festeros y festeras de honor.
A continuación, habrá macrodiscomóvil.
Jueves 21 de agosto
- 09:30h: Campeonato de truque blanco (en la glorieta).
- 19:45h: Ofrenda de flores a nuestros patronos San Coronado y Santa Catalina. Salida desde el portal, por el recorrido de costumbre.
- 22:00h: Concurso de calducho, en el solar frente a los jubilados.
- 00:00h: Verbena con la orquesta 'Valparaíso Montecristo'.
A continuación discomóvil.
Viernes 22 de agosto
- 06:30h: Despertá por la comisión de fiestas y los que queden de pie.
- 09:30h: Campeonato de truque negro, en la glorieta.
- 16:00h: Campeonato de dominó en el hogar del jubilado.
- 19:00h: Actividades de animación y merienda para los niños (la glorieta).
- 21:00h: Concurso de paellas en el solar frente a los jubilados.
- 23:00h: Verbena con el cuarteto 'Élite'.
- 01:30h: Discomóvil 'The Kraken'.
Sábado 23 de agosto
- 06:30h: Despertá por la comisión de fiestas y los que queden en pie.
- 20:00h: Gran concierto musical 'La filarmónica de Jarafuel'. (Precio: 4 euros, socios entran gratis)
- 00:00h: Verbena con la orquesta 'Titanio'.
A continuación discomóvil.
Domingo 24 de agosto
- 12:00h: Batalla del agua, en el jarral.
- 19:30h: Desfile de carrozas y disfraces, concentración en el alto de la cera.
- 23:30h: Tributo a Nino Bravo. (Precio 3 euros, socios entran gratis)
