Con un tributo a Nino Bravo: Programa completo de las Fiestas de Jarafuel 2025 Con espectáculos, música en vivo y juegos para niños

Florencia Goycoolea Valencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:42

Otro año más, el municipio de Jarafuel, ubicado en la provincia de Valencia, celebra sus Fiestas 2025 en honor a San Coronado y Santa Catalina. Comenzaron el pasado lunes 18 de agosto y finalizarán el próximo 24 del mismo mes. Una fecha muy esperada por sus habitantes, quienes participarán diariamente de las distintas actividades y espectáculos que la Comisión de Fiestas 2025 ha organizado.

Una semana llena de música, tradición, risas y momentos únicos para vivir. Cabe destacar que la programación podría sufrir cambios, que se anunciarán por las redes sociales de las fiestas.

Programa completo

Miércoles 20 de agosto

- 16:00h: Canoas en la balsa.

- 00:00h: Presentación de la reina, rey, festeros y festeras de honor.

A continuación, habrá macrodiscomóvil.

Jueves 21 de agosto

- 09:30h: Campeonato de truque blanco (en la glorieta).

- 19:45h: Ofrenda de flores a nuestros patronos San Coronado y Santa Catalina. Salida desde el portal, por el recorrido de costumbre.

- 22:00h: Concurso de calducho, en el solar frente a los jubilados.

- 00:00h: Verbena con la orquesta 'Valparaíso Montecristo'.

A continuación discomóvil.

Viernes 22 de agosto

- 06:30h: Despertá por la comisión de fiestas y los que queden de pie.

- 09:30h: Campeonato de truque negro, en la glorieta.

- 16:00h: Campeonato de dominó en el hogar del jubilado.

- 19:00h: Actividades de animación y merienda para los niños (la glorieta).

- 21:00h: Concurso de paellas en el solar frente a los jubilados.

- 23:00h: Verbena con el cuarteto 'Élite'.

- 01:30h: Discomóvil 'The Kraken'.

Sábado 23 de agosto

- 06:30h: Despertá por la comisión de fiestas y los que queden en pie.

- 20:00h: Gran concierto musical 'La filarmónica de Jarafuel'. (Precio: 4 euros, socios entran gratis)

- 00:00h: Verbena con la orquesta 'Titanio'.

A continuación discomóvil.

Domingo 24 de agosto

- 12:00h: Batalla del agua, en el jarral.

- 19:30h: Desfile de carrozas y disfraces, concentración en el alto de la cera.

- 23:30h: Tributo a Nino Bravo. (Precio 3 euros, socios entran gratis)