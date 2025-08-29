Desde toros a homenajes musicales: Programa completo de las Fiestas de Puçol 2025 Los actos religiosos, taurinos y musicales tienen el protagonismo este año

El municipio de Puçol, parte de la provinica de Valencia, espera con ansias sus Fiestas 2025. Este año es sumamente importante, ya que, celebra el centenario de la proclamación canónica de la Virgen al Pie de la Cruz como patrona del municipio. Cien años después de que el mismo pueblo pidiera a Roma su reconocimiento oficial. Tendrá lugar del 24 de agosto al 9 de septiembre, más de dos semanas llenas de actividades y eventos para quienes quieran asistir.

Sin duda, los actos religiosos son los protagonistas este año, donde destaca la ofrenda de flores y la procesión el día grande de la patrona. Pero también hay otras actividades de ocio, cómo música en vivo, actos taurinos, correfocs, discomóviles, y mucho más. Al igual que campeonatos deportivos y culturales, actividades para niños y mayores, y tradiciones locales.

Programa completo

Domingo 24 de agosto

- 07:00h: Romería al Cabeçol.

Recorrido: Salida desde la parroquia dels Sants Joans con la imagen original de la Virgen. A continuación, Eucaristía.

- 19:00h: Concentración en la plaza Comunitat Valenciana para acudir al Xupinazo desde la plaza del Ayuntamiento.

Lunes 25 de agosto

- 09:00-13:30h: Visitas guiadas al campanario dels Sants Joans.

- 22:30h: Campeonato de parchís y truc organizado por los Festeros (plaza Comunitat Valenciana).

Martes 26 de agosto

- 09:00-13:30h: Visitas guiadas al campanario dels Sants Joans.

- 19:30h: Presentación del cartel de los festejos taurinos del 7 al 13 de septiembre en el Espai Jove.

- 20:00h: Presentación del libro *«Bou embolat»*, editado por la Diputación de Valencia.

- 22:30h: Campeonato de xinxon organizado por los Festeros, en la plaza Comunitat Valenciana.

Miércoles 27 de agosto

- 21:30h: Campeonato de ajedrez organizado por el Club d'Escacs Jove Puçol, en la plaza Comunitat Valenciana.

Jueves 28 de agosto

- 20:00h: Cercavila y recogida de cada festero por parte de los festeros, acompañados por la Banda de Música Santa Cecilia de Puçol.

- 22:30h: Presentación de los Festeros y Festeras 2025 y Pregón de Fiestas a cargo de Fernando Ferrer 'El Rallat' (plaza Comunitat Valenciana).

Viernes 29 de agosto

- 23:00h: Cabalgata de Fiestas.

A continuación, baile de disfraces con la macro discomóvil 'Bacarrá on tour' y Dj 'Tony Fimia' (plaza Comunitat Valenciana).

Sábado 30 de agosto

- 08:30h: II Torneo 'The Last Dragon' en el Sindicat Agrícola, organizado por la asociación L'Orde del Drac.

- 10:30h: Inauguración de la exposición de Bonsáis en la Sala Blava del Espai Voramar, organizada por el Club Bonsái Puçol.

- 19:30h: Concentración en la plaza Comunitat Valenciana para participar en el pasacalles organizado por los Festeros hacia la zona de paellas, acompañados por una xaranga.

- 21:30h: Noche de Paellas en la avenida de las Corts Valencianes con la actuación de la orquesta 'Grupo Flama'.

Al finalizar, discomóvil.

Domingo 31 de agosto

- 11:00h: Continúa la exposición de bonsáis en la Sala Blava del Espai Voramar.

- 18:30h: Ofrenda de flores a la Virgen al Peu de la Creu.

Recorrido: Salida desde la calle Vicent Valero con destino a la parroquia dels Sants Joans.

- 20:00h: VI Concentración solidaria de cortadores de jamón organizada por la Asociación Española contra el Cáncer de Puçol (plaza Comunitat Valenciana), con actuación musical del grupo 'Paripé'.

Lunes 1 de septiembre

- 19:15h: Concentración en la parroquia dels Sants Joans para subir la imagen de la Virgen del Pie de la Cruz hasta Santa Marta, por el recorrido habitual.

- 22:30h: Espectáculo de hipnosis y mentalismo a cargo de 'Carlos Luna' (plaza de la Comunitat Valenciana).

Martes 2 de septiembre

- 10:00h: Gimkana ciclista infantil en la plaza Comunitat Valenciana. Debes traer tu bicicleta para participar.

- 19:15h: Concentración en la parroquia dels Sants Joans para subir a la parroquia de Santa Marta, para la celebración de la Santa Misa.

A continuación, canto de gozos y del himno a la Virgen y traslado de la imagen hasta la parroquia dels Sants Joans.

- 20:00h: Trofeo Fiestas de 'balonmano' (Polideportivo) entre el Club Handbol Puçol y un equipo invitado.

- 22:30h: Musical 'Mágicos 80s' (plaza Comunitat Valenciana) con las mejores canciones de la época de Mecano, Raphael, Alaska, ABBA...

Miércoles 3 de septiembre

- 11:00h: Pasacalles a caballo de los Festeros y visita a la residencia de mayores.

- 18:00h: Santa Misa en homenaje a los mayores a la Virgen del Pie de la Cruz.

- 19:00h: Merienda para mayores (plaza Pius XII), ofrecida por la Cofradía de la Virgen.

- 19:30h: Concierto didáctico de los alumnos del CMI Santa Cecilia (Paseo de la Constitución).

- 20:00h: Trofeo Fiestas de baloncesto (Polideportivo) entre el Club Bàsquet Puçol y un equipo invitado.

- 22:30h: Espectáculo musical 'Maredeueta', homenaje a los grandes valencianos Camilo Sesto, Nino Bravo y Concha Piquer, (plaza Comunitat Valenciana).

Jueves 4 de septiembre

- 10:45h: Pasacalles infantil hasta la parroquia dels Sants Joans para celebrar la Santa Misa.

Al finalizar, presentación del segundo volumen del libro infantil sobre el Centenario de la Patrona.

- 18:00h: Gran 'Festival Infantil' (plaza de la iglesia), y la 'Fiesta de la Espuma', juegos hinchables y agua.

- 18:00h: Trofeo Fiestas de 'Fútbol Sala' (Polideportivo) entre el Club Fútbol Sala Puçol y un equipo invitado (Senior B).

- 19:00h: Final del Trofeo Fiestas de Tenis, Pádel y Frontenis (Polideportivo Municipal).

- 20:00h: Trofeo Fiestas de Fútbol Sala (Senior A).

- 21:30h: 'Sopar solidari' (Cena solidaria) a beneficio de Cáritas (plaza Comunitat Valenciana).

- 23:30h: 'Noche de Albahaca'

Recorrido: Inicio en la plaza, hasta la iglesia dels Sants Joans, Ayuntamiento y casas de los festeros.

Viernes 5 de septiembre

- 18:00h: 'Carrera a pie infantil' (cadetes, prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles).

- 18:30h: 'Partida de galotxa de aficionados' (calle Castelló).

- 19:30h: 'XVII Trofeo Fiestas de Galotxa' (calle Castelló).

- 20:00h: 'Carrera a pie de adultos' (cadetes, juniors, seniors y veteranos A, B, I y C).

- 23:50h: Espectáculo musical con el grupo 'Andercover's' y 'Dj Garrik' (plaza Comunitat Valenciana).

Sábado 6 de septiembre

- 18:30h: Entrada de la Murta.

Concentración a las 18.00 h en la calle Vicent Valero y recorrido hacia la parroquia dels Sants Joans con acompañamiento de tabal y dolçaina.

Al finalizar, se disparará una salva de 21 salvas.

- 19:00h: Final del 'Trofeo Fiestas de billar' (Club Billar Sindicat Agrícola de Puçol).

- 23:00h: Correfoc de la Colla de Dimonis de Massalfassar, organizado por los Festeros Jóvenes del 2025 (calle Sant Joan).

Seguidamente, macro discomóvil 'Sansaru on Tour' (plaza Comunitat Valenciana).

Domingo 7 de septiembre

- 08:00h: Encierro a cargo de la ganadería de El Saliner, por las calles Sant Antoni y Barreres.

A continuación, suelta de dos toros desde las calles Sant Miquel y dels Horts.

- 12:00h: Tradicional pasacalles a caballo de los festeros hacia Destil·lerías Plà, con el grupo 'Els de l'Horta' tocando música tradicional valenciana.

- 17:00h: Bajada de cajones desde la Cooperativa.

- 17:30h: Cantina en el antiguo campo de fútbol.

- 18:00h: Desencajonada de toros.

- 20:30h: Embolada de una vaca.

- 00:00h: Embolada de los toros de la noche.

Lunes 8 de septiembre

- 07:30h: Repique general de campanas y disparo de tracas.

- 08:00h: Descubrimiento de la imagen de la Virgen del Pie de la Cruz, canto de la salve y celebración de la Santa Misa.

- 08:00h: Despertà organizada por los festeros jóvenes.

- 11:00h: Pasacalles de festeros y festeras acompañados por tabal y dolçaina.

- 12:00h: Solemne Eucaristía concelebrada.

A continuación, concierto de campanas a cargo de la Colla de Campaners de Puçol, y los festeros reparten colonia y una medalla con la imagen de la Virgen.

Después, se disparará una traca por la calle Sant Joan.

- 20:00h: Solemne procesión acompañada de tabal, dolçaina y la Banda de Música Santa Cecilia.

Al finalizar, castillo de fuegos artificiales.

- 23:30h: Espectáculo 'Tributo a El Barrio' (plaza Comunitat Valenciana).

Al finalizar, castillo de fuegos artificiales de Pirotecnia del Mediterráneo.

A continuación, actuación de 'Danny Romero' y macro discomóvil 'Askampa Live Show'.

Martes 9 de septiembre

- 08:00h: Repique general de campanas.

- 12:00h: Misa solemne en honor a la Virgen del Pie de la Cruz.

- 20:00h: Solemne procesión acompañada por tabal, dolçaina, Banda de Música 'Santa Cecilia'.

A continuación, presentación de los Festeros y Festeras 2026 e interpretación del himno.

Al terminar, mascletà nocturna por el fin de fiestas y del Centenario de la Virgen como patrona de Puçol.